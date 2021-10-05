Ana SayfaTeknoloji HaberleriUykuya ihtiyacı olmayan süper askerler geliyor

Uykuya ihtiyacı olmayan süper askerler geliyor

Amerikan ordusunun yeni süper asker projesi uyumayan askerler geliyor. Amerikan ordusu askerlerin beyin sağlığını gözlemleyip değiştirmek için uyku başlığı tasarladı.

Görkem Şanal

-

0
Amerikan ordusunun yeni projesi Uyumayan askerler

Amerikan ordusu askerlerin beyin sağlığını gözlemleyip değiştirmek için uyku başlığı tasarladı.

Amerikan ordusu daha önce süper askerler geliştirmek için giyilebilir dış zırh, performans arttırıcı ilaçlar , AR gözlükleri gibi geliştirmeler yaptıktan sonra beyni kontrol eden uyku başlığı geliştirilmesi düğmeye bastı.

Amerikan ordusunun yeni projesi uyumayan askerler

Uyku başlığı‘nın geliştirmesini ise Rice Üniversitesi, Houston Metodist Hastanesi ve Baylor Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar üstleniyor.

Proje bir nevi beyin atık temizlemesi olarak adlandırılıyor. Proje , Uyku sırasında Beyin temizleme işleminin gerçek zamanlı görüntüsünü oluşturuyor ,Bu görüntüyü yapay zeka ile işleyip, makine öğrenmesi ile uyku başlığına taşımayı hedefliyor.

Uzmanlar Projenin bir yıl içerisinde sonuçlarını almayı öngörüyor.

Uzmanlar Uyku başlığının aynı zamanda beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğini de söylüyor.

Önceki İçerikWindows 11’i Bugün Yüklemeyin
Sonraki İçerikAndroid 12 Yayınlandı Fakat Henüz Yükleyemiyorsunuz
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.