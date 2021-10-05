Uykuya ihtiyacı olmayan süper askerler geliyor

Amerikan ordusu askerlerin beyin sağlığını gözlemleyip değiştirmek için uyku başlığı tasarladı.

Amerikan ordusu daha önce süper askerler geliştirmek için giyilebilir dış zırh, performans arttırıcı ilaçlar , AR gözlükleri gibi geliştirmeler yaptıktan sonra beyni kontrol eden uyku başlığı geliştirilmesi düğmeye bastı.

Amerikan ordusunun yeni projesi uyumayan askerler

Uyku başlığı‘nın geliştirmesini ise Rice Üniversitesi, Houston Metodist Hastanesi ve Baylor Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar üstleniyor.

Proje bir nevi beyin atık temizlemesi olarak adlandırılıyor. Proje , Uyku sırasında Beyin temizleme işleminin gerçek zamanlı görüntüsünü oluşturuyor ,Bu görüntüyü yapay zeka ile işleyip, makine öğrenmesi ile uyku başlığına taşımayı hedefliyor.

Uzmanlar Projenin bir yıl içerisinde sonuçlarını almayı öngörüyor.

Uzmanlar Uyku başlığının aynı zamanda beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğini de söylüyor.