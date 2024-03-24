Uzun Pil Ömrüyle Huawei Band 9 Özellikleri Belli Oldu

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Teknoloji devi Huawei akıllı telefon piyasasının yanı sıra giyilebilir cihaz alanında da adından söz ettiriyor. Bu kapsamda yeni akıllı bilekliğini tanıtan marka hem tasarım hem de teknik özellik bakımından kullanıcıyı oldukça memnun edecek bir ürün ile geliyor. Akıllı bileklikler özellikle sağlık ve spor takibi için kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Pil ömrü ise en çok dikkat edilen özeliklerinden biri. İşte, uzun pil ömrüyle Huawei Band 9 özellikleri…

Uzun Pil Ömrüyle Huawei Band 9 Özellikleri

En çok kullanılan giyilebilir teknolojilerden biri olan akıllı bileklik, sağlık ve spor takibi yapanlar tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Giyilebilir teknolojik cihaz alanındaki ürünleri ile sektörde önemli bir yer edinen Huawei yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Huawei’nin söz konusu yeni nesil akıllı bilekliği kapsamlı uyku takibi programı, 2 haftalık pil ömrü, gelişmiş uyku desteği programı ile geliyor.

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Huawei fitness takipçisi akıllı bileklik serisinin yeni üyesi Huawei Band 9, ciltte alerjik reaksiyona sebebiyet vermeyecek ve hafif bir malzemeden üretilmiş durumda. Bu sayede cihaz, bilekte acı ya da kaşınma gibi problemler olmadan rahat bir kullanım imkanı sunmakta. Hafifliği ile sanki yokmuş hissi veren bileklik farklı renkleri ile de cezbedeci bir tasarıma sahip. Bu kapsamda pembe, sarı, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri sunmakta.

Dikdörtgenimsi bir ekran yapısına sahip olan Huawei Band 9; dairesel ekrana ve yan tarafta kolay kullanım sağlayan bir düğmeye sahip. 1.47 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı bulunan Band 9, TruSeen 5.5 özelliği ile de gelişmiş yaşamsal belirti takibi yapabilmekte.

Huawei Band 9 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Özellikle pil süresi ile ön plana çıkan cihaz yapılan açıklamaya göre, tek şarj ile 14 gün boyunca kullanılabilmekte. Normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda ise 9 gün pil ömrü bulunuyor. Hızlı şarj desteğine de sahip olan Huawei yeni bilekliği, hızlı şarj ile 45 dakikada tamamen şarj olabilmekte. Cihazda 100’ü aşkın spor modu bulunmakta ve bununla birlikte kapsamlı uyku takibi yapabiliyor. Huawei TruSleep 4.0 özelliği sayesinde uyku takibini yapabilen Band 9, kullanıcıya uyku aşamaları ve verimliliği konusunda detaylı bilgiler vermekte.

Bluetooth 5.3 bağlantı özelliği bulunan Huawei Band 9; Android 9 ve üzeri ile iOS 11 ve üzeri çalışan iPhone telefonlarla uyum sağlamakta. Huawei Health uygulaması ile kullanıcı bütün istatistiklere ulaşabilmekte. Huawei Band 9 fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ancak cihazın kısa süre içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.