Valve’den Bağımsız Çalışan VR Başlığı Geliyor: İşte Index 2 Özellikleri!

Washington merkezli, pek çok üst seviye oyuna imzasını atmış olan Valve, 2019 yılında Index sanal gerçeklik başlığını piyasaya sürmüştü. VR başlıkları arasında Valve’in bu ürünü oldukça konuşulmuştu ve şimdi Valve’den bağımsız çalışan VR başlığı Index 2 geliyor. Valve’in bu yeni cihazının VR başlıkları arasında özellikleri ve yetenekleri ile ön plana çıkması bekleniyor. İşte Valve VR gözlüğü Index 2 özellikleri…

Valve’den Bağımsız Çalışan VR Başlığı Geliyor

Yeni nesil teknolojilerinden olan VR gözlükler, özellikle oyun severlerin oldukça ilgisini çekiyor. Henüz çok geniş bir kitleye ulaşamasa da VR gözlüklerin pazar payı artmaya devam ediyor. Bu alana 2019 yılında Index VR başlığı ile giren Valve, şimdi Index 2 ile oyun severlerin karşısına çıkıyor. Yeni nesil teknolojinin öne çıkan cihazlarından olan Valve yeni sanal gerçeklik gözlüğü özellikleri nasıl, bakalım…

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Çıkan sızıntılara göre Valve Index 2 sanal gerçeklik gözlüğünün bağımsız bir şekilde çalışabileceği söylenmekte. Şirketin ilk Index VR başlığı güçlü bilgisayarlara bağlanarak yüksek kalitede sanal gerçeklik deneyimi sunmaktaydı. Index 2 modeli ise herhangi bir bilgisayara bağlanmadan çalışacak. Söz konusu gözlükte yer alan dahili batarya ve kameralar bağımsız kullanımı sağlayacak diyebiliriz.

Valve Index 2 VR gözlüğü yüksek çözünürlüklü bir panele ve geniş bir görüş açısına sahip olacak. İlk modelde de VR başlık bu özellikleri ile ön plana çıkmaktaydı ancak yeni versiyonda bu özellikler daha da geliştirilecek. Lenslerin çözünürlüğü artırılacak ve kontrolcüler daha hassas bir yapıda olacak. Bu şekilde daha kaliteli bir oyun deneyiminin sunulması amaçlanmakta. Bu kapsamda Index 2 VR gözlüğünün özellikle PCVR oyunlarını severler için benzersiz bir deneyim sunacağı söylenmekte.

Valve Index 2 Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Valve’in yeni VR başlığının 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak kesin bir tarih henüz açıklanmış değil. Oyun severlerin Valve VR gözlük hakkında en merak ettikleri konulardan biri de elbette fiyatı. Zira VR başlıklar oldukça yüksek fiyatlı ürünler.

Valve ilk VR başlığı olan Index’i yaklaşık 1000 dolar gibi bir fiyatla piyasaya çıkarmıştı. Daha üstün niteliklere sahip olan Index 2’nin fiyatı da 1000 dolardan daha fazla olacaktır ancak bu konuda henüz bir açıklamanın olmadığını da belirtelim. Valve Index 2 hakkında yeni veriler paylaşıldığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.