Viber Yeni Güncellemeyle Özelleştirilebilir Sohbet Klasörleri Sunuyor

Viber, önemli bir yeni özellik sunan yepyeni bir güncellemenin yayınlanmasıyla oyununu geliştiriyor. Kullanıcıların konuşmaları hızlı bir şekilde bulmasını ve iletişimlerini kolaylaştırmasını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanan özelleştirilebilir sohbet klasörleri, küresel olarak yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunuluyor.

Viber kullanıcıları artık 5 adet özel klasör oluşturabiliyor

Yeni başlayanlar için Viber kullanıcıları, diğer tüm sohbetleri otomatik olarak içeren “Tümü” sekmesinin yanı sıra beş adede kadar özel klasör oluşturabiliyor. Bu beş özel klasör çok farklı olabilir. Örneğin arkadaşlarınız, aileniz, işiniz ve favorileriniz için klasörler oluşturabileceksiniz.

Ayrıca özelleştirilmiş sohbet klasörleri birden fazla klasöre atanabilir ve eklenebilecek sohbet sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Üstelik Viber, kullanıcıların klasörleri yeniden adlandırabileceğini veya tüm sohbetleri okundu olarak işaretleyebileceğini söylüyor.