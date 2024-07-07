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Kuruluşu 1987 yılına dayanan çok uluslu bir monitör üreticisi olan ViewSonic yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Oyun severlerin oldukça beğeneceği, model adı XG323-4K-OLED2 olan monitör üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. ViewSonic oyuncu monitörü 480 Hz OLED panelle geliyor. İşte oyuncuların yeni gözdesi olacak monitörün özellikleri…

ViewSonic Oyuncu Monitörü 480 Hz OLED Panelle Geliyor

Oyun tutkunlarının en önem verdikleri donanımlardan biri şüphesiz monitörler. Görüntü kalitesi ne kadar iyi olursa kullanıcının oyun deneyimi de bir o kadar yüksek oluyor. Bununla birlikte yüksek kalite görsellik şüphesiz oyuncunun performansını ve oyundan aldığı zevki de artırıyor.

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Monitör alanında oyuncuların tercih ettiği markalardan biri olan ViewSonic yeni monitöründe yüksek görüntü kalitesi sağlamaya çalışmış durumda. Bu kapsamda XG323-4K-OLED2 adı ile gelen monitör 0,03 ms gibi bir tepki süresi sunuyor. Bu GTG tepki süresi oyun esnasında görüntü kalitesinin bozulmaması için son derece iyi diyebiliriz.

Tanıtımda aktarılan bilgilere göre 31.5 inç büyüklüğünde bir LG OLED panel ile gelen monitör, 480 Hz’lik tazeleme hızına ve 4K çözünürlüğe sahip. Bahse konu LG OLED panel, 2023 yılında piyasaya sürülen LG UltraGear 32GS95UE monitöründe bulunan ekran ile aynı ve 3840 × 2160 piksel çözünürlü sunuyor.

ViewSonic yeni monitör; FHD çözünürlükte 480 Hz yenileme hızı ve 4K çözünürlükte 240 Hz yenileme hızı olacak şekilde iki farklı mod sunuyor. Kullanıcı bu modlar arasında istediği gibi geçiş yapabiliyor. Monitörün parlaklık değerlerine baktığımızda ise HDR ve SDR içeriklerde farklı parlaklık değerlerine sahip olabildiği görülmekte.

ViewSonic XG323-4K-OLED2 Özellikleri

Cihaz HDR görüntülerde 1300 nit tepe parlaklık değerine kadar parlaklık sunabilirken, SDR görüntülerde ise tepe parlaklık değeri 450 nite kadar inebiliyor. Bunun yanı sıra bahse konu oyuncu monitörünün DCI-P3 renk gamının yüzde 98,5’ini kapsamakta. OLED panel olması sayesinde de siyahlar daha siyah, beyazlar daha beyaz görünmekte. Ayrıca panel VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına sahip ve bu da demek oluyor ki ViewSonic XG323-4K-OLED2 oyuncu monitörü gerçek gibi görüntü sağlamakta.

Monitörün bağlantı çıkışlarına baktığımızda ise 2 tane HDMI 2.1 portu, 80 Gbps bant genişliğinde 2 tane DisplayPort 2.1, 1 tane USB Type-C bağlantı noktası (140 W’a kadar şarj imkanı) bulunduğu görünmekte. Bunların yanı sıra yüksek ses kalitesine sahip 2 tane 5 W hoparlör, kolay kullanım imkanı sunan bir stand ve 3 portlu USB hub da monitörde yer almakta.

ViewSonic XG323-4K-OLED2 Fiyatı Ne Kadar?

ViewSonic’in bu yeni monitör modeli Çin’de satışa sunulmuş durumda. Oyuncu monitörü ViewSonic XG323-4K-OLED2 fiyatı ise yaklaşık 11 bin Yuan yani 1513 dolar seviyelerinde. Monitörün Çin pazarına özel fiyatı bu şekilde ancak global pazara hangi fiyattan sunacağı henüz belli değil. Monitör şu an yalnızca Çin piyasasına sunulmuş olsa da ViewSonic’in bu modeli küresel pazara da çıkarması bekleniyor. Fakat henüz tarih açıklanmış değil.