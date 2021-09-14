Vivo iQOO Z3 İnceleme

Vivo‘nun alt markası iQOO, esas olarak oyun odaklı telefonlarıyla tanınıyor, ancak Z serisi ile şirket, farklı bir kitleye, Gen-Z’ye hitap etmek istiyor. Bu yüzden serinin adı iQOO Z.

Elimizde iQOO Z3 var – IQOO Z3 Pro‘nun hafifletilmiş bir versiyonu. İkili zaten Nisan ayında Çin’de duyurulmuştu, ancak Z3 uluslararası olarak mevcut olan tek model.

OEM, Z serisi ile oyun etiketinden uzaklaşmak istediğini ve Z3’ü bir bütün olarak değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor – agresif fiyatlandırma ile oldukça yetenekli çok yönlü bir model. Aynı zamanda Snapdragon 768G ile çalışan ilk cihazlardan biridir – güçlü bir yonga setidir ve deneyimden bahsediyoruz.

Vivo iQOO Z3 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 164 x 75.3 x 8.5 mm, 186 gr; Ön taraf Panda Glass, arkada ve çerçeve plastik.

164 x 75.3 x 8.5 mm, 186 gr; Ön taraf Panda Glass, arkada ve çerçeve plastik. Ekran: 6.58″ IPS LCD, HDR10, 120Hz, 1080 x 2408px çözünürlük, 20.07:9 en boy oranı, 401 PPI.

6.58″ IPS LCD, HDR10, 120Hz, 1080 x 2408px çözünürlük, 20.07:9 en boy oranı, 401 PPI. Chipset: Qualcomm SDM768 Snapdragon 768G 5G (7 nm): 8 Çekirdek (1×2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.4 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620 GPU.

Qualcomm SDM768 Snapdragon 768G 5G (7 nm): 8 Çekirdek (1×2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.4 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620 GPU. Hafıza: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM; UFS 2.2; microSDXC.

128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM; UFS 2.2; microSDXC. İşletim Sistemi: Android 11, Funtouch 11.1

Android 11, Funtouch 11.1 Arka Kamera: Geniş: 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF; Ultra geniş Lens: 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm; Macro: 2 MP, f/2.4.

Geniş: 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF; Ultra geniş Lens: 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm; Macro: 2 MP, f/2.4. Ön Kamera: 16 MP, f/2.0, (geniç açı).

16 MP, f/2.0, (geniç açı). Video Kayıt: Arka kamera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS; Ön Kamera: 1080p@30fps.

Arka kamera: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS; Ön Kamera: 1080p@30fps. Batarya: 4400mAh; 55W Hızlı Şarj.

4400mAh; 55W Hızlı Şarj. Diğer Özellikleri: Parmak izi okuyucu (yan tarafta); 3.5mm jack.

Temel modelde 6GB/128GB bellek ile eşleştirilen ve 6.58 inç 120Hz ekran (IPS olmasına rağmen) çalıştıran ve 55W şarjı destekleyen iQOO Z3.

Yeterince şanslıysanız, buzlu cam benzeri bir kaplamaya sahip Cyber Blue renk seçeneğini alabilirsiniz. iQOO‘nun Gen-Z kitlesine hitap etme girişimini kesinlikle görebiliriz. Daha az gösterişli bir şeye ihtiyacınız varsa, sizin için daha ortodoks Ace Siyah ve Gümüş renkleri de mevcuttur.

Şimdi Z3’e daha derin bir dalış yapalım ve rekabete karşı ne durumda olduğunu görelim.

Tasarım ve Kullanım

Bu sadece görünüşle ilgili değil; telefonun elinde iyi hissetmesi gerekiyor. Ve iQOO Z3, kalite ve kullanım söz konusu olduğunda biraz karışık bir seçenek. Tamamen plastikten yapıldığı için bazılarına hitap etmeyebilir. Elbette, Xiaomi Redmi Note 10 Pro gibi tüm rakipler camdan yapılmamıştır, ancak Z3’ün yüzeyini çok inandırıcı bulmadık. Plastiğin ucuz hissettirdiğini söylemiyoruz ama sonuçta plastik :)

Yan çerçeve de plastikten yapılmış, ön panel ise daha popüler Gorilla Glass çözümünün aksine Panda Glass ile korunuyor.

İyi tarafından bakarsak, iQOO Z3‘ün genel hissi sağlamdır, ancak hafiftir. Çerçeve gıcırdamıyor veya bükülmüyor ve kasası elde dengeli duruyor. Sonuçta sadece 185 gr ve o kadar kalın da değil, kamera çıkıntısı olmadan 8,5 mm.

Ayrıca Cyber Blue rengi harika görünüyor. Açıya bağlı olarak rengi ustaca değiştirirken, tasarımın kendisi süper pürüzsüz görünür.

Kullanılabilirlik açısından, telefon biraz daha kıvrımlı olmalı ama yine de çok ağır hissetmiyor. TV şovlarını izlemek veya oyun oynamak rahattır ve avuçlarınızı yormaz.

Kamera çıkıntısı, cihazı arkasına yerleştirdiğinizde biraz sallanmaya neden olacak kadar büyük; birlikte verilen kılıf sayesinde bunu giderebilirsiniz. Günümüz cep telefonlarında bulunan birkaç ayırt edici özellikten biri olan çıkıntının tasarımı, vivo’nun diğer telefonları ile uyumludur.

Yan tarafa yerleştirilen düğmelerin kullanılabilirliğini de yüksek oranda değerlendiriyoruz. Sadece başparmağınızın ulaşabileceği mesafedeler; parmak izi okuyucusu olarak da kullanılabilen güç düğmesinin “hissetmesi” de kolaydır. Performanstan da oldukça memnunuz – hızlı, doğru, güvenilir.

Sonuç olarak, yapı hakkında büyük bir şikayetimiz yok, sadece yapı açısından daha iyi seçenekler olabilir. Yine de göz kamaştırıcı Cyber Blue rengini seçerseniz bunu anlarız.

Donanıma Genel Bakış

Z3‘ün en önemli satış noktalarından biri 5G bağlantısıdır. Yetenekli bir Snapdragon 768G‘yi kullanmak yeterince takdire şayan, bu nedenle 5G modem sadece bir bonus. Sonuçta, Hindistan’da ve dünyanın birçok yerinde (Türkiye’de de öyle) 5G dağıtımı oldukça yavaş, bu nedenle pek çok insan yeni nesil ağdan faydalanamayacak. Vivo, bunun bugünlerde en çok aranan özellik olduğunu söylese de, bu nedenle neden böyle bir yonga setini seçti.

Snapdragon 778G, 7nm üretim sürecine dayanan ve ARM’nin DynamIQ mimarisinden yararlanan hala yetenekli bir orta seviye işlemcidir, yani tipik bir modelde bulacağınız olağan çekirdeklere ek olarak, büyük, daha yüksek saat hızını veren bir çekirdeğe sahiptir.

Hindistan, mümkün olan en güçlü sürüm olan 12GB/256GB hariç neredeyse tüm bellek çeşitlerini alıyor. Böylece 6GB/128GB, 8GB/128GB ve 8GB/256GB arasında seçim yapabilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, paylaşılan bir SIM yuvası kullanan bir microSD kartla depolama alanını genişletebilirsiniz.

Ekran, 1080 x 2408 piksel çözünürlüğe sahip olduğu ve bu pikselleri 120 Hz‘de çalıştırdığı için öne çıkan başka bir özelliktir. Ekran boyutu ise 6,58 inç olarak karşımıza çıkıyor. Bu bazıları için büyük bir sorun gibi gelmeyebilir. Ancak Z3, orta segmentte son zamanlarda standart haline gelen OLED yerine standart bir IPS LCD panel kullanıyor. Ayrıca üstte bir damla çentik var ve bu tasarımın gerçekten aşamalı olarak kaldırıldığını düşündük.

Öte yandan HDR10, HLG codec desteği gibi bazı bonus özelliklere sahip oluyorsunuz ve telefon Widevine L1 uyumlu, yani Netflix ve Amazon Prime‘da 1080p filmler izleyebilirsiniz.

Birlikte verilen 55W şarj cihazının şarjın %50’sini yalnızca 19 dakikada doldurması beklenirken, %100 dolu şarjın 50 dakika sürmesi bekleniyor. 4.400 mAh pil göz önüne alındığında, bu oldukça hızlı. Ancak, testimiz tam şarja 55 dakika ulaştığını gösteriyor. Bu nedenle yol boyunca bir miktar termal kısma olmuş olabilir. Yine de oldukça hızlı. Bataryadan bahsetmişken, çoğu zaman 120Hz yenileme hızı ve Wi-Fi ile gün boyunca bizi kolayca geçirdiğini gördük.

Kamera kurulumu, Samsung‘un ekonomik ISOCELL GW3 64MP sensörü tarafından yönetiliyor. Bütçe diyoruz çünkü 0,87µm pikselli daha yaygın 64MP, 1/1,72″ birimlerden nispeten daha küçüktür. Bu, 0,7µm piksele sahiptir ve 1/1,97″ boyutundadır. Sensör, f/1.8 diyafram açıklığı ile eşleştirilirken, 8MP ultrageniş, oldukça geniş bir görüş alanı – 120˚ olsa da daha küçük bir f/2.2 açıklığı elde ediyor. Her zamanki 2MP, f/2.4 makro kamera bu telefonda da yer alıyor. Selfie’lere gelince, çentiğin içinde 16 MP, f/2.0 lens yer alıyor.

Performans

Snapdragon 778G ofisimizdeydi, bu yüzden ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Kıyaslama sonuçları hemen hemen normal hata payı içinde görünüyor. Günlük kullanılabilirlik açısından, Z3 oldukça iyi dayandı ve bu 120Hz animasyonları kolaylıkla idare ediyor. Her şey pürüzsüz ve çabuk.

GeekBench 5 (multi-core) – (Yüksek iyidir)

GeekBench 5 (single-core) – (Yüksek iyidir)

Antutu 8 – (Yüksek iyidir)

Call of Duty Mobile‘da hiçbir sorun yaşamadan uzun bir oyun seansımız bile oldu. Telefon rahatsız edici derecede ısınmadı. Ancak, denediğimiz oyunların hiçbiri 120 Hz’de çalışmadı – CoD dahil 60 fps’de kilitlendiler.

Yazılım

Çinli muadilinin aksine, uluslararası iQOO Z3, vivo’nun daha yeni OriginOS‘u yerine Android 11 tabanlı Funtouch 11.1 üzerinde çalışıyor. Vivo, iki yıllık yazılım güncellemeleri ve üç yıllık Google güvenlik yamaları vaat ediyor. Her neyse, işletim sistemi şimdiye kadar vivo’nun akıllı telefonlarında gördüklerimizden farklı değil. Daha basit tasarımı, daha az dağınıklığı hedefliyor. Yine de Netflix, Snapchat, Facebook vb. gibi bazı üçüncü taraf uygulamaları bulduk. Netflix ve Facebook dışında bunların çoğu kaldırılabilir.

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Depolama alanınızın bir kısmını ekstra RAM için ayıran Genişletilmiş RAM özelliği mevcuttur. Bu, temel 6GB modelinde 1GB ve 8GB modelinde 4GB ekstra RAM anlamına gelir.

HRR (Yüksek Tazeleme Oranı) seçeneklerinin çeşitliliği bizi hoş bir şekilde şaşırttı. 60, 90, 120Hz ve tabii ki Akıllı değişkenlik elde edersiniz. İkincisi, ekrana dokunmadığınızda 60Hz’e düşüyor ve ayrıca galeri ve YouTube ve Netflix gibi uygulamalar için orada tutar. Bazı nadir durumlarda, örneğin Quora ve Twitter gibi bazı uygulamalarda uyumsuzluk sorunları olabilir, ancak en yaygın olarak kullanılanlar 120 Hz’de çalıştı. Sürprizimize göre, HRR’yi 120Hz‘de zorlamak her şeyin 120Hz’de olmasını sağladı.

Kamera

Ana ve ultra geniş kameralarla birkaç örnek aldık, böylece cihazın ne kadar iyi olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. İlginçtir ki, HDR modunu zorlayamazsınız – yalnızca kapatılabilir veya otomatik olarak ayarlanabilir.

Özet

Agresif fiyatlandırmasına rağmen, iQOO Z3 5G‘nin yüzleşmesi gereken zorlu bir rekabet var. Oldukça ucuz Xiaomi Redmi Note 10 Pro ve Xiaomi Poco X3 Pro‘ya sahibiz – hem çok yetenekli hem de güçlü orta seviyeler. Ancak, her ikisi de iQOO Z3‘ün temel olarak kullandığı 5G modemi içermiyor.

Bu nedenle, geleceğe yönelik bir önlemin peşindeyseniz ve gelişen 5G ağından ilk yararlananlardan biri olmak istiyorsanız, Z3 bir bütün olarak iyi bir seçenek gibi görünüyor. Ama paranın karşılığını en iyi şekilde almak istiyorsan ve 5G senin için çok bir şey ifade etmiyorsa, muhtemelen başka bir yerde aramalısın.

Bu kaynak gsmarena.com‘dan çevrilip yorumlanarak anlatılmıştır. Aşağıdaki kaynak linkten orjinal incelemeye ulaşabilirsiniz.