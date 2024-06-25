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Son zamanlarda muhteşem bir yükseliş yaşayan Vivo, akıllı telefon piyasasının rekabetçi ve güçlü markalarından biri. Tablet pazarında da varlığını sürdüren markanın yeni cihazı Vivo Pad 3 yakında pazara geliyor. Markanın yeni tableti Vivo Pad 3 özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar…

Vivo Pad 3 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Vivo, geçtiğimiz Mart ayında Vivo Pad 3 Pro’yu piyasaya sürmüştü. Bu tabletin ardından marka standart bir model için çalışmaları hızlandırmıştı. Yeni bir tablet modeli çıkaracağı bilinmekte idi ve marka Vivo Pad 3’ü aniden sitesinde listeledi. Bu kapsamda Vivo Pad 3 çıkış tarihi, özellikleri ve tasarımı hakkında pek çok detay ortaya çıkmış oldu.

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Vivo Pad 3 Pro modeli MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ile gelmişti. Serinin standart modelinde ise Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 çip seti kullanılmış durumda. Bununla birlikte sitede yer alan bilgilere göre tablet 8 GB ve 12 GB’lık RAM seçenekleri ile gelecek. Bu kapsamda 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı opsiyonları ile birlikte 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

Mor, mavi ve gri olacak şekilde 3 renk opsiyonu ile gelecek olan Vivo Pad 3; yakın zaman önce Çin’de lanse edilen iQOO Pad 2’nin yeniden markalanmış versiyonu olarak pazarda yerini alacak. Vivo tabletin ekran kısmında baktığımızda 12.05 inç büyüklüğünde, 144 hz tazeleme hızı ve 2.8 K çözünürlük sunan LCD panel barındırdığını söyleyebiliriz. Vivo Pad 3 ekranının maksimum parlaklık seviyesi ise 600 nit olarak belirtilmiş durumda.

Vivo yeni tabletin batarya kısmına baktığımızda ise 10000 mAh’lık güçlü bir pil bulunduğunu belirtebiliriz. Bunun yanı sıra bataryanın 44 W’lık hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da söyleyelim. Kamera tarafında ise cihazda, 5 Megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera ve 8 MP çözünürlüğe ve LED flaşa sahip bir arka kamera bulunmakta.

Vivo Pad 3; 3 boyutlu VC soğutma sistemi, 6 hoparlörlü bir sistem, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve USB-C (USB 3.2 Gen 1) bağlantı çıkışına da sahip olarak gelecek. İşletim sistemi ise Android 14 tabanlı OriginOS 4 olarak belirtilmiş durumda.

Vivo Pad 3 Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Vivo Pad 3 Pro’nun standart modeli olan Vivo Pad 3 28 Haziran 2024 tarihinde ön siparişe açılacak. Cihazın fiyatı konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Vivo Pad 3 fiyatı açıklandığında biz de siz Cepkolik okurları için buradan paylaşıyor olacağız.