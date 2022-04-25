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Vivo S15e, Exynos 1080 Yonga seti, 50 MP kamera ve 6.44″ OLED ile duyuruldu

Vivo, yeni bir ürün lansman konferansı düzenledi. Vivo X80 serisinin piyasaya sürülmesine ek olarak, S serisinin yeni bir üyesi olan Vivo S15e'yi de piyasaya sürdü. vivo S15e üç renk seçeneği ile satışa sunuldu: florit siyahı, buz kristali mavisi ve altın. Telefonun ön tarafında 6.000.000:1 kontrast oranına sahip 6.44 inç Samsung AMOLED yüksek hassasiyetli ekran bulunuyor, 90Hz yüksek yenileme hızını ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızını destekliyor.

Ahmet Ekinler

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vivo S15e

Vivo için yoğun bir gün. Şirket, yalnızca X80 ve X80 Pro‘yu değil, orta sınıf S15e akıllı telefonunu da duyurdu.

Muhtemelen, vivo S15e‘nin en ilgi çekici yönü, Samsung‘un modern 5nm üretim mimarisi üzerine inşa edilmiş Exynos 1080 yonga setidir. Akıllı telefon ayrıca 90Hz yenileme hızını destekleyen FHD+ (1080 x 2404 Piksel) çözünürlüğe sahip 6.44 inç AMOLED panel ile geliyor. Kullanılabilir bellek seçenekleri toplamda üç adetten oluşuyor – 8GB/128GB, 8GB/256GB ve 12GB/256GB.

Arkadaki kamera modülünde üç kamera var – oldukça standart lensler tercih edilmiş. Ana olan 50MP, f/1.8, 8MP, f/2.2 ultrageniş ve makro çekimler için 2MP çözünürlüğündeki lenslerden bahsediyoruz. Ön taraftaki selfie, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP kamera kullanıyor.

4.700 mAh pil, 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Vivo’ya göre, telefonu sıfırdan %50’ye şarj etmek 18 dakikadan fazla sürmemelidir.

Siyah
Siyah
Mavi
Mavi
Altın
Altın

İlginç bir şekilde, vivo S15e Android 12 yerine Android 11 tabanlı OriginOS arayüzü ile piyasaya çıkıyor. Telefonun başlangıç fiyatı yaklaşık 305 $. 256 GB (8GB RAM) seçeneği 350 $ ve 256 GB (12GB RAM) seçeneği ise 380 $ fiyat etiketi taşıyor. Ön siparişler açıkken, fiili satışlar 30 Nisan’da başlayacak ve üç seçenek arasından seçim yapabilirsiniz – Siyah, Mavi ve bir çeşit Rose Gold.

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KaynakGsmarena

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