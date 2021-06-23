Vivo, Tablet Pazarına Girmeye Hazırlanıyor – İşte Detaylar!

BBK Elektronik grubundaki şirketlerin hiçbiri tablet pazarına girmedi fakat bu değişebilir. Realme, markanın yakında yeni tabletini ve dizüstü bilgisayarını piyasaya süreceğini söyledi ve şimdi sıra Vivo’da gibi görünüyor.

Tencent’ten gelen yeni bir rapora göre Vivo, şirketin tablet pazarına gireceğini doğruladı. Ayrıca markanın ilk ürününün bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini de ekliyor.

Vivo ve alt markası iQOO’nun, şirketlerin Vivo Pad, iQOO Pad, iQOO Book ve NEX Book gibi tescilli ticari markalarından sonra geçen yıl tablet ve dizüstü bilgisayarları piyasaya süreceği söylenmişti.

Yakın zamanda Vivo, Vivo Pad ticari markasını Avrupa’da tescil ettirdi ve ürün adı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi veritabanında da yer aldı. Daha önce, Vivo’nun yeni tabletinin tasarımı da sızdırılmıştı.

Sızan görüntüler tam ekran ile gelecek tableti çentiksiz ön kameralar ile gösteriyor. Bununla birlikte, cihazda görünür bir ön kamera yok ki bu pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla kameranın nereye yerleştirileceği henüz belli değil.

Arka tarafta ise LED flaşlı çift ​​kamera kurulumu olacak ve tüm sensörler dikdörtgen şeklinde bir kamera modülünün içine yerleştirilecek. Solda ses tuşları ve sağda güç düğmesi bulunuyor.