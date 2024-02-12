vivo V30 Pro Resmi Olarak Geliyor

Çinli şirket vivo halihazırda iki V30 serisi akıllı telefonu, vanilya V30 ve V30 Lite’ı piyasaya sürdü. Her ikisi de dünya çapında vivo’nun ürünlerini resmi olarak sattığı pazarlarda mevcuttur. Ancak vivo’nun henüz tanıtmadığı ancak çok da uzak olmayan bir gelecekte tanıtmayı planladığı başka bir V30 serisi telefon daha vardır. O da vivo V30 Pro. Adına ve yakın zamanda sızdırılan teknik özelliklere bakılırsa bu, vivo’nun bugüne kadarki en güçlü orta sınıf telefonu oluyor.

vivo V30 Pro MediaTek Dimensity 8200 ile geliyor

Geekbench’teki kıyaslama listesine göre vivo v30 Pro, MediaTek Dimensity 8200 işlemci ve 12 GB’tan az olmayan RAM ile donatılıyor. Beklendiği gibi telefon Android 14’te çalışıyor ancak testten elde ettiğimiz tüm bilgiler bu kadardır. Söylentilerin doğru olduğu kanıtlanırsa v30 Pro, Çin’e özel vivo S18 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir.

Yeni başlayanlar için S18 Pro, çok daha iyi bir MediaTek Dimensity 9200+ işlemci tarafından destekleniyor ve 16 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanına sahiptir. Ancak 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+AMOLED ekran ve üçlü kamera kurulumu (50MP + 50MP + 12MP) dahil olmak üzere geri kalan özellikler aynı olabilir. Ayrıca S18 Pro, orta ve üst seviye akıllı telefonlar için standart hale gelen 5.000 mAh bataryaya sahiptir.