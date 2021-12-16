Vivo Wireless Sport Lite Boyun Bantlı Kulaklık Tanıtıldı

Vivo Wireless Sport Lite boyun bantlı kulaklıklar, uygun bir fiyatla görücüye çıktı. Bu yeni kulaklıklar, 18 Saatlik Pil Ömrü, Hızlı Şarj, Gürültü Önleme ve IPX4 ter ve suya dayanıklılık gibi harika özellikerle geliyor. Fiyatı ise yalnızca 27 dolar.

Vivo Wireless Sport Lite Boyun Bantlı Kulaklık

Yapı kalitesi ile başlarsak, bu boyun bandı kulaklık Daikoku alüminyum kaplamalı bronz bobinden meydana gelmiş. Kulaklıklar hafif ve ergonomik bir tasarıma da sahip ve sadece 23,9 gramdan geliyor.

Ardından, Vivo boyun bantlı kulaklıklarda manyetik bir anahtar ve cihazlarla sorunsuz bağlantı için; hızlı eşleştirme özelliği sunan kontroller de var. Ayrıca kontroller Google Asistan aracılığıyla sesli yardım desteğine de sahip. Son olarak, kulaklıklar ter ve suya dayanıklılık için IPX4 derecesiyle geliyor.

Teknik özellikler için, yeni Vivo kablosuz kulaklıklar; Vivo’nun güçlü bas kalitesi sağladığını iddia ettiği 11.2 mm dinamik sürücü tarafından destekleniyor. Sürücü, 100–8,000Hz frekans yanıt aralığına, 95dB hassasiyet derecesine ve 32Ohms empedansa sahip. Ayrıca 80 ms’ye kadar düşük gecikme oranıyla geliyor. Mikrofon hassasiyet derecesi ise -42dB.

Kulaklıklar, yakındaki cihazlarla eşleştirmek için Bluetooth v5.0 desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca AAC Bluetooth codec bileşeni için destek vaat ediyor. Vivo kullanıcılar için arama kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan bir ‘Çağrı Gürültüsü Önleme’ özelliği de sağladı.

Vivo Wireless Sport Lite boyun bantlı kulaklıklar, 129 mAh pil ile geliyor. Bu arada şarj için USB Type-C kullanıyor. Boyun bandının şirket tarafından 12 saate kadar konuşma süresi ve 300 saate kadar bekleme süresi sağladığı iddia ediliyor.

Ayrıca %50 ses seviyesinde AAC codec bileşeni ile 18 saat müzik çalma süresi sunduğunu da belirtelim. Son olarak, kulaklıklar, 10 dakikalık şarjın kulaklığa 5 saate kadar çalma süresi sağladığı hızlı şarj özelliğiyle geliyor.