Cepkolik
Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri » Vivo X Fold 3 Yenilenmiş Tasarımı ve Uzaktan Bağlantı Özelliğiyle Geliyor
Teknoloji Haberleri

Vivo X Fold 3 Yenilenmiş Tasarımı ve Uzaktan Bağlantı Özelliğiyle Geliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
20 Şubat 2024
0 Görüntüleme 0
Vivo X Fold 3 Yenilenmiş Tasarımı ve Uzaktan Bağlantı Özelliğiyle Geliyor

Vivo X Fold3’ün yenilenmiş bir tasarımla gelmesi bekleniyor ve bugün yeni katlanabilir cihazın ilk görsellerini görüyoruz. Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe, Weibo profilinde fotoğraflar yayınlayarak büyük bir sürprizi ortaya çıkardı: X Fold3, bir Mac bilgisayara uzaktan bağlanabiliyor. Kullanıcı arayüzü aynı zamanda ekranı bölerek alt kısmı klavyeye dönüştürebiliyor; bu da Apple’ın katlanabilir bir cihaz piyasaya sürme hedefine ilginç bir bakış olacaktır.

Vivo X Fold 3 Yenilenmiş Tasarımı ve Uzaktan Bağlantı Özelliğiyle Geliyor

Vivo X Fold 3 cihazının yenilenen tasarımı ortaya çıktı

Görüntüler ayrıca cihazın çerçevesindeki diğer değişiklikleri de ortaya çıkardı. Vivo X Fold3 akıllı telefonun yanları önceki modele göre daha az kavisli olacak ve kapak tarafındaki alt hoparlör de farklı oluyor. İç ekranın öne bakan kamerası artık sağ üst köşede yer alıyor.

Bir başka ilginç özellik de düz güç tuşudur; bu, genellikle parmak izi tarayıcı olarak da kullanıldığının bir işaretidir. Bununla birlikte, X Fold2’nin her iki ekranın altında da sensörleri vardı, bu da X Fold3’ün muhtemelen daha uygun fiyatlı bir model olduğu anlamına gelirken, Pro sürümünde UD tarayıcılar kalabilir.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0