Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Vivo X Fold 3 Yenilenmiş Tasarımı ve Uzaktan Bağlantı Özelliğiyle Geliyor Teknoloji Haberleri Vivo X Fold 3 Yenilenmiş Tasarımı ve Uzaktan Bağlantı Özelliğiyle Geliyor Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

Vivo X Fold3’ün yenilenmiş bir tasarımla gelmesi bekleniyor ve bugün yeni katlanabilir cihazın ilk görsellerini görüyoruz. Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe, Weibo profilinde fotoğraflar yayınlayarak büyük bir sürprizi ortaya çıkardı: X Fold3, bir Mac bilgisayara uzaktan bağlanabiliyor. Kullanıcı arayüzü aynı zamanda ekranı bölerek alt kısmı klavyeye dönüştürebiliyor; bu da Apple’ın katlanabilir bir cihaz piyasaya sürme hedefine ilginç bir bakış olacaktır.

Vivo X Fold 3 cihazının yenilenen tasarımı ortaya çıktı

Görüntüler ayrıca cihazın çerçevesindeki diğer değişiklikleri de ortaya çıkardı. Vivo X Fold3 akıllı telefonun yanları önceki modele göre daha az kavisli olacak ve kapak tarafındaki alt hoparlör de farklı oluyor. İç ekranın öne bakan kamerası artık sağ üst köşede yer alıyor.

Bir başka ilginç özellik de düz güç tuşudur; bu, genellikle parmak izi tarayıcı olarak da kullanıldığının bir işaretidir. Bununla birlikte, X Fold2’nin her iki ekranın altında da sensörleri vardı, bu da X Fold3’ün muhtemelen daha uygun fiyatlı bir model olduğu anlamına gelirken, Pro sürümünde UD tarayıcılar kalabilir.