Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Vivo X Fold3 Snapdragon 8 Gen 3 İle Geliyor Teknoloji Haberleri Vivo X Fold3 Snapdragon 8 Gen 3 İle Geliyor Fatih Kuruçay 6 Görüntüleme

Digital Chat Station’ın Weibo sayfasında, vivo X Fold3’ün Snapdragon 8 Gen 3 ile katlanabilir ilk cihaz olarak yakında gelmesi bekleniyor. Telefon aynı zamanda içe doğru dikey menteşeye sahip en hafif ve en ince cihaz olacaktır. Sızıntıyı yapan kişi ayrıca telefonun üç kameralı ve Zeiss logolu oval bir adaya sahip olacağını öne süren bir resim de yayınladı.

Vivo X Fold3 50 MP kamera ile geliyor

İddia edilen sensör seti oldukça etkileyici ve Digital Chat Station, kamera performansının, kamera mükemmelliği açısından favori serilerimizden biri olduğunu tespit ettiğimiz X100 Pro’ya benzer olacağını iddia etti. Arkadaki ana kamera 50 MP olacak, ultra geniş açılı kamera da 50 MP olacak, telefoto kamera ise periskop lensle birlikte 64 MP olabilir. Ana kamera OIS’e sahip olacak ve X Fold2’nin de yaptığı gibi 60 fps hızında 4K video çekebilecekti.

Vivo X Fold3’ün her iki panelde de UD parmak izi tarayıcısını atlamasını ve özelliğin, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarjı da koruyacak daha güçlü bir X Fold3 Pro için ayrılması bekleniyor.