Vivo Y35 4G’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Geçen hafta Vivo, Endonezya’da Y35 4G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi, şirket cihazı çok yakında Hindistan’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın resmi lansman tarihi hala gizli, ancak ortaya çıkan resmi bir poster, lansmanın er ya da geç gerçekleşeceğini gösteriyor.

Poster, cihazın Altın ve Siyah renk seçenekleriyle geleceğini doğruluyor. Ayrıca poster, 50MP kamera ve 44W hızlı şarja sahip olacağını da doğruluyor. Vivo Y35 4G ile Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.58 inç IPS LCD ekranla gelecek. Panelin üst ortasında, geleneksel 90Hz yenileme hızına sahip bir su damlası çentiği yer alıyor.

Telefonda Snapdragon 680 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama (1 TB’a kadar Harici Bellek) var. Akıllı telefonun 8 GB sanal bellek genişletmeyi de desteklemesi dikkat çekici.

Vivo Y35 4G, 50 megapiksel ana kamera sensörü, 2 megapiksel makro sensör ve 2 megapiksel bokeh sensörü dahil olmak üzere arkasında üç arka kamera sensörüne sahip olacak. Akıllı telefon, selfie çekmek ve görüntülü görüşme yapmak için 8 megapiksel ön kamerayla donatılacak.