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Teknoloji Haberleri

vivo Yatay Katlanabilir Modeli İçin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
6 Mart 2024
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vivo Yatay Katlanabilir Modeli İçin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Yaklaşan vivo yatay katlanabilir hakkında sızıntılar görüyoruz, ancak şu ana kadar bir ayrıntı gözden kaçtı. Şimdi Weibo posteri Panda is Bald, yeni modelin Mart ayının sonunda geleceğine dair geçici bilgiler paylaştı. Sızıntıyı yapan kişi, lansman etkinliği için potansiyel bir tarih olarak 26-28 Mart penceresini vurguluyor. Bu, vivo X Fold3 ve yeni Pro sürümü içindir. Referans olarak, X Fold2 geçen yıl 20 Nisan’da tanıtıldı, yani bu planlanandan bir ay ileridedir.

vivo Yatay Katlanabilir Modeli İçin Lansman Tarihi Sızdırıldı

vivo yeni modelinin lansman tarihi ortaya çıktı

Birkaç gün önce yayınlanan bir rapor, vivo X Fold3 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 3 ile katlanabilir ilk cihaz olacağını, vanilya X Fold3’ün ise eski Snapdragon 8 Gen 2’yi kullanacağını öne sürüyor. Bununla birlikte, farklı bir rapor henüz Pro için Snapdragon 8s Gen 3 ve vanilya versiyonu için Dimensity 9300 duyuruluyor.

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