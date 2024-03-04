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Teknoloji Haberleri

Vivo’nun Yeni Katlanabilir Telefonu X Fold 3 Pro Geliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
4 Mart 2024
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Vivo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu X Fold 3 Pro Geliyor

Vivo ve Oppo’nun katlanabilir pazardan ayrılacağı yönündeki söylentilere rağmen, her iki şirket de öngörülebilir gelecekte yeni katlanabilir akıllı telefonlar piyasaya sürmeye devam ediyor. Oppo bu iddialara zaten değinirken, vivo’nun daha da güçlü bir mesajı var gibi görünüyor. Şirket yakın zamanda X Fold 3 Pro ile geliyor. Çinli şirketin halihazırda iki katlanabilir akıllı telefonu daha var. Bunlar X Fold 3 ve X Fold 3 Pro olarak biliniyor. Her ikisinin de bu ayın sonunda Çin’de resmi olarak tanıtılması bekleniyor, ancak kısa süre sonra diğer bölgelerde de piyasaya sürülebilirler.

Vivo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu X Fold 3 Pro Geliyor

Vivo X Fold 3 Pro Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle geliyor

Önceki söylentiler, X Fold 3 Pro’nun Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tarafından destekleneceğini iddia ediyordu ve güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, hafta sonu bilgilerin doğru olduğunu söyledi. Ek olarak DCS, vivo’nun yakında çıkacak olan X Fold 3 Pro’nun 6,53 inç OLED (2748 x 1172 piksel) kapak paneli ve 8,03 inç (2408 x 2200 piksel) katlanabilir OLED ekrana sahip olduğunu iddia ediyor.

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