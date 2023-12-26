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Warner Bros Discovery S Sport Plus İle İşbirliği Kuruyor

Warner Bros-Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldıktan sonra S Sport Plus ile kapsamlı bir işbirliğine gidiyor.

Fatih Kuruçay

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Warner Bros Discovery S Sport Plus İle İşbirliği Kuruyor

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Warner Bros-Discovery’nin BluTV’yi tamamen satın almasının ardından, şirket Türkiye’nin popüler spor içerik platformlarından biri olan S Sport Plus ile önemli bir işbirliğine imza attı. Rekabet Kurumu’nun onayının ardından yapılan bu anlaşma ile S Sport Plus, Warner Bros-Discovery’in geniş içerik arşivini kapsayacak şekilde zenginleşiyor.

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Warner Bros Discovery Türkiye’den platformları satın alıyor

S Sport Plus, özellikle Formula 1 gibi büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Yapılan anlaşma, S Sport Plus kullanıcılarına Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları aracılığıyla önemli spor etkinliklerini sunma imkanı sağlayacak. Bunlar arasında Amerika Açık, Roland Garros ve Avustralya Açık gibi Grand Slam tenis turnuvaları, Tour de France gibi prestijli bisiklet yarışları ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları yer alıyor.

Warner Bros Discovery S Sport Plus İle İşbirliği Kuruyor

Anlaşma sadece spor odaklı içerikleri kapsamıyor; aynı zamanda Warner Bros-Discovery’e ait TLC, DMAX, CNN International ve Cartoon Network gibi geniş bir televizyon yelpazesi de S Sport Plus platformuna eklenmiş oluyor. Bu sayede S Sport Plus, geniş bir izleyici kitlesine hitap eden çeşitli içerikler sunarak kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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