WhatsApp Android Kullanıcı Arayüzünde Görsel Güncellemeler Yapıyor

WhatsApp, çok sayıda kullanıcı açısından en iyi şifreli anlık mesajlaşma uygulaması olarak popülerliğini korudu. Bununla birlikte, Android’deki kullanıcı arayüzü yaşını göstermeye başlıyor ve Meta’nın mülkiyeti altındaki 10 yılda, devrim niteliğinde birkaç yeni özellik ve işlevsel değişiklik gördük, ancak görsel hiçbir şey görülmedi. Yine de küçük değişikliklerin bir araya geleceğini umuyoruz ve en son beta, taşma menü seçenekleri için yeni simgelerle bu modernizasyona doğru bir adım daha atıyor.

WhatsApp arayüzünü geliştiriyor

Android uygulama geliştiricileri genellikle gerekli olmayan menü öğelerini daraltılabilir kenar çubuklarına veya açılır taşma menülerine yerleştirir. WhatsApp bir istisna değildir. Topluluklar, Sohbetler, Güncellemeler ve Çağrılar’a ayrılmış dört temel sekmesi vardır ve konuşmaya özel seçenekler de dahil olmak üzere diğer tüm öğelere, kullanıcı arayüzünün sağ üst köşesindeki üç nokta simgesinden erişilebilir.