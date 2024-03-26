WhatsApp Durum Güncellemelerini Daha Esnek Hale Getiriyor

WhatsApp, dünya çapında en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olarak duruyor ve teknoloji devi Meta tarafından satın alınmasından bu yana, daha fazla sosyal medya benzeri özelliklerle gelişiyor. Son zamanlarda, WhatsApp durum güncellemelerinin giderek Instagram hikayelerine benzemeye başladığını ve artık kullanıcıların başkalarını etiketlemesine izin verdiği bildirilmişti. Görünüşe göre durum güncellemeleri için ufukta başka değişiklikler de var.

WhatsApp durum güncellemelerini yeniliyor

Android için en yeni WhatsApp beta (v2.24.7.16) güncellemesinde, WABetaInfo ekibi, durum güncellemeleri için yeniden tasarlanmış bir düzenleyici sayfasını ortaya çıkardı. Artık ekranın alt kısmında mevcut Video ve Fotoğraf seçeneklerinin yanında bir Metin seçeneği de bulunuyor. Şu anda WhatsApp, Güncellemeler sekmesindeki Durumum seçeneği aracılığıyla yalnızca video ve fotoğraf güncellemelerine izin vermektedir.

Ekran görüntüsünde, ekranın alt kısmında kullanıcıların metin, video veya fotoğraf paylaşma seçeneğine sahip olacağını ve böylece paylaşım sürecini daha da iyi hale getireceğini görebilirsiniz. Durum güncellemelerini paylaşmanın bu yeni yolu halen üzerinde çalışılıyor ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde mevcut oluyor.