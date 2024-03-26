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Teknoloji Haberleri

WhatsApp Grup Etkinlikleriyle İletişimi Daha Organize Hale Getiriyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
26 Mart 2024
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WhatsApp Grup Etkinlikleriyle İletişimi Daha Organize Hale Getiriyor

WhatsApp, Android için en iyi mesajlaşma uygulamalarından biridir ve yaygın popülaritesi kısmen (çoğunlukla) anlık mesajlaşmaya yönelik saçma olmayan yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Ancak rakip uygulamalar pek çok özellik sunuyor ve WhatsApp da yetişmeye çalışıyor. Hizmet, grup etkinlikleri, varsayılan medya yükleme kalitesi ve daha fazlası gibi çeşitli özellikler üzerinde çalışıyor.

WhatsApp Grup Etkinlikleriyle İletişimi Daha Organize Hale Getiriyor

WhatsApp yeni özellikler eklemeye devam ediyor

WhatsApp, gruplar halinde etkinlik oluşturma yeteneği üzerinde çalışıyor ve bu özellik, özelliğe ilişkin ilk raporlarda belirtilenden çok daha fazla açıdan kullanışlı olabilir. TheSpAndroid’in raporunda belirttiği gibi, kullanıcılar yalnızca topluluklar içindeki gruplarda değil, aynı zamanda normal gruplar içinde de etkinlik oluşturabiliyor. Ayrıca, sesli aramaların yanı sıra görüntülü aramaları da planlamak için etkinlikler oluşturulabilir ve grup üyelerinin katılması için bir bağlantı oluşturulacaktır.

Ayrıca rapor, etkinlikleri düzenleyebileceğinizi belirtiyor. Başlığı, açıklamayı, tarihi, konumu vb. değiştirebilirsiniz. Katılımcılara değişiklikler bildirilecek ve herkes etkinlik için düzenlenmiş bir metin görecektir. Ancak etkinliği yalnızca etkinliği oluşturan kişi düzenleyebilir.

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