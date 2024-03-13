WhatsApp Profil Fotoğraflarında Ekran Görüntüsü Engeli Getiriyor

WhatsApp, platformunun güvenliğini artırmak ve daha güvenli ve güvenli bir sohbet deneyimi sunmak için son yıllarda birkaç adım attı. Bir kez görüntülenen medya sayesinde, özel fotoğraflarınızı ve videolarınızı arkadaşlarınızla veya ailenizle, içeriği başkalarına iletme endişesi duymadan paylaşmak için WhatsApp’ı kullanabilirsiniz. Bir kez görüntülenen medyanın ekran görüntülerini bile alamıyorlar. Meta, platformunda kullanıcı gizliliğini daha da artırmak için artık WhatsApp’taki profil resimleri için ekran görüntüsü engelleme özelliğini kullanıma sunuyor.

WhatsApp özellik üzerinde Şubat 2024’ten beri çalışıyor

WhatsApp’ın Şubat 2024’te profil resimleri için ekran görüntüsü engelleme üzerinde çalıştığı görüldü. Meta, özelliğin kullanıma sunulduğunu henüz resmi olarak duyurmamış olsa da, sunucu tarafında bir uygulamayla onu geniş çapta test ediyor gibi görünüyor. AP meslektaşlarımdan birinin aile üyelerinden biri, uygulamanın en son kararlı yapısında WhatsApp kişilerinin ekran görüntüsünün ekran görüntüsünü alamadığını bildirdi. WhatsApp, uygulama kısıtlamaları nedeniyle ekran görüntüsü alamadığını belirten bir hata gösteriyor.

Android v2.24.6.15 için WhatsApp beta sürümünü çalıştıran Pixel 8 Pro cihazımda ekran görüntüsü alabiliyorum ancak kullanıcının ekran resmi boş görünüyor. Android Police editörleri Manuel ve Dallas da aynı davranışı görüyor. Bunun, diğer kullanıcının en son WhatsApp sürümünü kullanması veya iPhone veya Android kullanması ile hiçbir ilgisi yoktur.