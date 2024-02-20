WhatsApp Profil Resmi Ekran Görüntüsü Almayı Kısıtlıyor

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ın yapımcılarının, uygulamayı güvenli tutmak için sürekli çalışmaları gerekiyor. İster uçtan uca şifreli sohbetlerin sunulması, ister Sohbet Kilidi gibi özelliklerin sunulması olsun, şirket her zaman kullanıcı gizliliğini en üst düzeyde tutmaya çalıştı. Yeni ortaya çıkan beta sürümüne göre, Meta’nın sahip olduğu sohbet uygulaması artık uygulamaya gizlilik odaklı başka bir özellik eklemenin eşiğinde olabilir.

WhatsApp profil resmini seçili kişilerden gizleme özelliği getiriyor

WhatsApp şu anda kullanıcıların profil resimlerini Ayarlar > Gizlilik > Profil Fotoğrafı aracılığıyla, Herkes, Hiç kimse, Kişilerim gibi ayrıntılı seçeneklerle ve kişilerindeki seçili kişilerden gizleme olanağıyla gizlemelerine olanak tanıyor. Ancak WABetaInfo’nun WhatsApp beta v2.24.4.25 hakkındaki raporuna göre sohbet uygulaması, diğer kullanıcıların Profil resminin ekran görüntüsünü almasını kısıtlayarak bir adım daha ileri gitmeye çalışıyor.

Android telefonum da WhatsApp betanın 2.24.4.25 sürümünü kullanıyor ancak hata mesajını tekrarlayamadım, bu özelliğin sınırlı bir kullanıma sunulmasının parçası olduğunu gösteriyor. WABetaInfo’nun işaret ettiği gibi, profil resminin ekran görüntüsünün alınmasına yönelik bu yerleşik koruma, insanların hızlı bir resim çekmek için başka bir telefonun kamerasını kullanmasını kısıtlamayacaktır. Şu anda WhatsApp Web’i kullanarak bir kişinin ekran görüntüsünü kaydetmek oldukça kolay, dolayısıyla bu, geliştiricilerin incelemesi gereken bir alandır.