Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri WhatsApp Yeni Beta Sürümünde Favori Kişiler Özelliğini Test Ediyor Teknoloji Haberleri WhatsApp Yeni Beta Sürümünde Favori Kişiler Özelliğini Test Ediyor Fatih Kuruçay 11 Görüntüleme

Meta, WhatsApp için yeni özellikleri dini olarak kullanıma sunuyor ve test ediyor. Özel görüşmelerinize ekstra bir güvenlik ve gizlilik katmanı ekleyen Sohbet Kilidi gibi bazıları kullanışlıdır. Ancak her gün bir milyardan fazla kişi tarafından kullanılan WhatsApp kadar popüler bir mesajlaşma uygulaması için önemli bir özellik eksik, bu da favori kişileri ayarlama yeteneğidir. Önemli sohbetleri gelen kutunuzun en üstüne sabitleyebilirsiniz, ancak bir kişiyi hızlı sesli veya görüntülü aramalar yapmak için favori olarak işaretlemenin bir yolu yoktur. Neyse ki, gelecekte bu durum yakında değişebilir.

WhatsApp yeni özelliğini test ediyor

WABetaInfo, Android v2.24.5.5 için en son WhatsApp beta sürümünde favori kişiler özelliğine referanslar buldu. Adından da anlaşılacağı gibi bu özellik, Aramalar sekmesinden hızlı erişim için bazı kişileri favori olarak işaretlemenize olanak tanıyor. Bu tür favori profillerin tümü Aramalar sekmesinin üst kısmında görünecek ve bunları yalnızca bir dokunuşla arayabilirsiniz.

Favoriler çubuğu, belirli kişileri WhatsApp aracılığıyla arama sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır. Kişilerinize çağrı yapmak için sık sık WhatsApp kullanıyorsanız, bu kişiler kısayolu, her seferinde çağrı kaydınızı veya kişi listenizi gözden geçirmek zorunda kalmayacağınız için size çok zaman kazandıracaktır.