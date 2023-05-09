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WhatsApp’a Akıllı Saatten Sohbet Etme Özelliği Geldi!

WhatsApp for Wear OS uygulamasının önümüzdeki haftalarda kararlı bir sürüme sahip olması bekleniyor. Bir akıllı telefona uzanmak yerine bileğinizden hızlı bir şekilde mesaj göndermek harika bir seçenek gibi görünüyor.

Ayşen Sıla

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WhatsApp-Wear-OS

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WhatsApp, Wear OS 3 için resmi bir uygulama olarak duyruldu. Bu, kullanıcıların anında mesajlaşma platformunu doğrudan Wear OS destekli akıllı saatlerinde kullanabilecekleri anlamına geliyor. Ancak işlevsellik şu anda beta aşamasında ve yalnızca Android uygulamasının beta test kullanıcıları tarafından erişilebilir. Wear OS 3 tarafından desteklenen akıllı saatlerden bazıları arasında Samsung Galaxy Watch 5 ve 6 serisi, Pixel Watch, Fossil Gen 6 yer alıyor.

Wear OS 3 için WhatsApp, Android için en son beta sürümü 2.23.10.10 ile birlikte sunuluyor. Uygulamayı kurmak için kullanıcıların saatlerinden telefon uygulamasına sekiz haneli bir kod girmeleri gerekiyor. Ardından sohbetler, uçtan uca şifrelenmiş olacak şekilde cihazlar arasında güvenli bir şekilde senkronize ediliyor.

WhatsApp for Wear OS, doğrudan bilekten mesaj gönderme yeteneği de dahil olmak üzere gerekli tüm özellikleri sunuyor. Ancak, kullanıcı WhatsApp kişisine daha önce hiç mesaj göndermediyse yeni bir sohbet başlatma seçeneği henüz yok.

WhatsApp-Wear-OS

Wear OS uygulaması, son kişilerin basit bir listesini, bir ayarlar menüsünü ve daha fazlasını gösteriyorr. WhatsApp Kişileri‘nin bir kişiye atlaması için iki kutucuk var ve “WhatsApp Sesli Mesaj” kutucuğu, kullanıcının hızlı bir şekilde sesli mesaj kaydetmeye başlamasını sağlıyor.

WhatsApp for Wear OS uygulaması, kullanıcıların eski konuşmalar arasında gezinmesine de olanak tanıyor. Kullanıcılar, sesli mesajları veya bir sistem klavyesini kullanarak mesajlara cevap verebiliyor. Grup sohbetleri arasında gezinirken ‘Bu görüşmedeki kişiler’ görüntüleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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