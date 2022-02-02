Wi-Fi 6, Büyük Ses Getirmeye Başladı!

TrendForce tarafından hazırlanan bir rapora göre, yeni Wi-Fi standardı yakında geliyor. Wi-Fi 6 yavaş yavaş gelişiyor ve 2022’de %60’a varan pazar payına ulaşması bekleniyor.

Daha hızlı ve daha yeni bir teknolojiye geçiş, birçok şeyi de beraberinde getirecek. Ayrıca meta veri deposu ve çeşitli sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının yüksek gereksinimlerini de karşılayacak.

Wi-Fi 5’e (802.11ac) erişim, internet bağlantısı olan çoğu cihaz tarafından sunulan mevcut seçenek olsa da bir süredir Wi-Fi 6 ve 6E(802.11ax) teknolojisinin yükselişini görmeye başladık.

Genellikle en iyi dizüstü bilgisayarların ve diğer cihazların satış noktalarından biri olarak sunulan Wi-Fi 6, eski teknolojiden çok çok daha üstün.

Wi-Fi 6, önceki nesle kıyasla birçok yükseltmeyi beraberinde getiriyor. Bağlantı hızı bile eski teknolojiden çok daha hızlı. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 teknolojisinin sunduğu maksimum 3.5Gbps ile karşılaştırıldığında maksimum 9.6Gbps verime sahip. Wi-Fi 6E ise 6GHz destek vaat ediyor ve bant genişliğini minimum 1.200MHz artırıyor.