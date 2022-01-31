Wild Rift, Bazı Apple Modellerinde Desteklenmeyecek!

Günümüzün dev oyun şirketlerinden olan Riot Games, geçtiğimiz yıl MOBA tarzındaki Wild Rift oyununu piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz gün yapılan haberle beraber birçok Apple kullanıcısı için üzücü bir haber geldi. Riot Games, Wild Rift için bazı Apple modellerinden desteğini çekmeye hazırlanıyor.

Belki en çok beğenilen iPhone modellerinden birisi olan iPhone 6, uzun yıllardır aramızda yer alıyor. Birçok kullanıcı iPhone 6, 6 Plus gibi cihazlarda oyun oynadığı için artık bazı sorunlar ile karşılaşacaklar. Özellikle beklenen sorunların en başında siyah ekran ve oyundan atma sorunları yer alacak.

Mobil oyunlar oynamayı seviyorsanız ve eski bir model akıllı telefona sahipseniz telefon modelinizi yükseltmeniz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Apple bu cihazlara güncelleme vermeyi bırakmıştı. Apple’ın bu açıklamasından sonra Riot Games’te artık bu cihazlar için destek vermeyeceğini açıkladı.

Wild Rift desteği almayacak telefonlar şu şekilde;

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air (1.nesil)

iPad Mini 2

iPad Mini 3

Yayınlanan listedeki cihazlar bu şekilde gözüküyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber artık eski model akıllı telefonlar desteklenmiyor. Sizlerde mobil oyun düşkünüyseniz artık akıllı telefon modelinizi yükseltmeniz gerekiyor.

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