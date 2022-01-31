Windows 11, 3D Emoji Desteğini Nihayet Getiriyor!

Microsoft, geçen yıl Windows 11 ile yeni emojiler getirdi, ancak şirketin ilk bahsettiği gibi emojiler aslında 3D olmadığı için oldukça tartışmalara neden oldular. Tasarımdaki bu değişiklik için hiçbir zaman bir açıklama yapılmadı; ancak şimdi başlangıçta vaat edilen 3D emoji’nin geleceğini söyleyebiliriz.

Microsoft, son zamanlarda resmi sayfasında 3D emoji hakkında; hiçbir şey söylememiş olsa da, çalışanlarından biri bu konuda bilgileri ortaya çıkardı. Microsoft Design’ın görsel sanatçısı ve tasarım lideri Nando Costa; 3D emoji eksikliğinden yakınan bir Windows 11 kullanıcısının tweetine yanıt olarak şunları söyledi: “Bunun üzerinde çalışıyoruz.”

Her iki durumda da, bir Microsoft çalışanı bu konu hakkında uzun zamandır ilk kez konuştu. Bir başka Microsoft çalışanı; Windows Insider Programında ürün yöneticisi olan Brandon LeBlanc da bu konu hakkında yorum yaparak; daha fazla ayrıntı için Microsoft Tasarım Blogunu işaret etti.

Bu arada Costa, emojinin daha kişisel ve tanıdık olduğunu söylüyor. Ayrıca Microsoft’un tasarım sürecinde Adobe Illustrator ve Font Lab gibi araçları kullandığını da ortaya koydu.