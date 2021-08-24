Windows 11 Desteği Alacak Xiaomi ve Redmi Bilgisayarların Listesi Açıklandı

Xiaomi, dizüstü bilgisayar sattığı bilinen birkaç akıllı telefon şirketlerinden biri. Şirketin sattığı tüm notebooklar Microsoft Windows 10 ile çalışıyor. Redmond tabanlı yazılım devi, bu tatil sezonunda Windows 11’i piyasaya sürmeye hazır olduğundan, Xiaomi, Windows’un en son sürümüne güncellenecek uygun Mi Notebook’ların ve RedmiBook’ların listesini resmi olarak açıkladı.

Xiaomi Windows 11 Desteklenen/Uygun Dizüstü Bilgisayarlar

Mi Dizüstü Serisi

• Mi Dizüstü Bilgisayar Pro 14

• Mi Notebook Pro 15 OLED

• Mi Dizüstü Bilgisayar Pro X

• Mi Dizüstü Bilgisayar Pro 15.6”

• Mi Dizüstü Bilgisayar 15.6”

• Mi Notebook Air (Intel 8. Nesil Modeller)

• Mi Oyun Dizüstü Bilgisayarı (Intel 8. Nesil Modeller)

RedmiBook Serisi

• RedmiBook Pro 14

• RedmiBook Pro 15

• RedmiBook Air 13

• RedmiBook 13

• RedmiBook 14

• RedmiBook 14 Ⅱ

• RedmiBook 16

• Redmi G Oyun Dizüstü Bilgisayarı

Yukarıda listelenen dizüstü bilgisayarlar için Windows 11’in piyasaya sürülmesinin 2021’in sonunda başlayıp 2021’e kadar süreceği söyleniyor. Ayrıca bu listenin yalnızca Çin’de satılan dizüstü bilgisayarlar için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Xiaomi henüz uluslararası pazarlar için benzer bir liste açıklamadı.