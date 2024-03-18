Windows 11 Güncellemesi Sorunlarıyla Kullanıcıları Etkiliyor

Windows 11’in bu ayki toplu güncellemesi, bildirilen bazı durumlarda ciddi sorunlara neden oluyor. Bu, Windows 11 23H2 ve 22H2 için KB5035853’tür ve bu haftanın başlarında bazı kullanışlı yeni özelliklerle kullanıma sunulmaya başlamıştır. Bu, Android akıllı telefonunuzdaki fotoğrafları doğrudan bilgisayarınızda düzenlemek için Ekran Alıntısı Aracını kullanabilmenizi ve ayrıca USB4 v2.0 ile çok daha hızlı (80 Gbps) kablolu bağlantı desteği eklemeyi içerir.

Windows 11 güncellemesi ciddi sorunlar oluşturdu

Bununla birlikte, bazı Windows 11 kullanıcıları Mart güncellemesini yüklerken büyük sorunlarla karşılaştı; Windows En Son bunları vurguluyor ve site, güncelleme işlemini çalıştırdıktan sonra Mavi Ölüm Ekranı (BSoD) yaşıyor. Teknoloji sitesinin BSoD’si, ‘Aygıt Sürücüsünde Sıkışmış İş Parçacığı’ şeklinde bir hatayla geldi ve bu pek de yararlı değil ve bir grup Lenovo aygıtını çalıştıran bir okuyucu gibi diğerleri bu sorundan etkilendi.

Birisi onların da etkilendiğini söylemek için araya giriyor. Bu başlıkta güncellemenin yüklendiğini ancak daha sonra ‘rastgele’ BSoD’lere neden olduğunu belirten başka raporlar da var. Bunun da ötesinde, Windows 11’in yavaş çalışmasından, güncellemeden sonra bilgisayarlarının kekemeliğinden, hatta periyodik olarak donmasından şikayet eden kişiler de var.