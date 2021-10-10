Windows 11 Varsayılan Tarayıcı Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayarınızı Windows 10‘dan Windows 11‘e güncellediyseniz bir web sitesi, PDF belgesi veya çeşitli diğer dosya türleri için bir bağlantıya tıkladığınızda,Microsoft’un Edge tarayıcısına gönderileceğini fark etmiş olabilirsiniz. Windows Edge kullanımını arttırmak için olsa gerek otomatik olarak varsayılan tarayıcıyı Edge olarak tanımlayıp , değiştirilmesini de oldukça zorlaştırmış görünüyor. Bu yazımızda size Windows 11 de Varsayılan tarayıcıyı nasıl değiştirdiğimizden bahsettik.

Normalde, Edge olmayan başka bir tarayıcıya ilk kez gittiğinizde – örneğin, Google Chrome – Edge olmayan tarayıcı bunun yerine onu varsayılan yapmak isteyip istemediğinizi soracaktır.Ancak, Windows 11′de varsayılanlarınızı değiştirme işlemi, Windows 10’da olduğundan daha karmaşık hale geldi. Kullanıcı dostu olan bu özelliği malesef Windows 11‘de karşılaşmayabilirsiniz. Karşılaşırsanız da sizi oldukça karışık bir sayfaya yönlendiriyor ve varsayılan tarayıcıyı değiştirmemeniz için elinden geleni yapıyor.

Microsoft’un bu yaklaşımı oldukça sinir bozucu görünüyor.

Windows 11’de varsayılan tarayıcıyı nasıl değiştirebiliriz ?

Öncelikle, Ayarlar‘ı açın (Windows klavye kısayolu Win + I’yi kullanın) ve sol bölmeden “Uygulamalar” sekmesine gidin. Ardından, sağ bölmeden “Varsayılan uygulamalar” üzerine tıklayın.

Şimdi, “Uygulamaları Ara” alanına, şu anda Windows 11 PC’nizde varsayılan tarayıcı olan uygulamanın adını girin. Eğer Windows 11‘i yeni kurduysanız Microsoft Edge yazmanız gerekiyor.

Ekranda görünen tüm uzantıları tek tek değiştirmemiz gerekiyor. Windows 10’da ki gibi tek bir tıkla maalesef değiştiremiyoruz. Edge’e atanan .HTM, .HTML, HTTP, HTTPS ve belki de .PDF gibi dosya türlerini arayın (tercih ettiğiniz bir PDF okuyucunuz yoksa). Değiştirmek istediklerinize tıklayın ve varsayılan tarayıcınızı seçip OK butonuna basın.

Windows 11‘ ile varsayılan tarayıcı değiştirilmesi oldukça zahmetli ve sorunlu. Yukarıda bahsettiğimiz ayar değişikliklerini bir kaç sefer denemeniz gerekebilir.

Not : Yukarıda ki ayarlar Windows widget özelliğinde işe yaramıyor. O bölümde ki haberlere tıklandığında Microsoft Edge olarak açmaya devam ediyor.