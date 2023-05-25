Windows 11’e çok daha fazla uygulama desteği geliyor!

Microsoft’un Android uygulamalarının Windows 11’e ekleme hızı gün geçtikçe artıyor. Şirket, Android uygulamalarını işletim sisteminde daha kararlı hale getirecek bazı kısıtlamaları kaldırdı. Bu, herhangi bir uygulama geliştiricisinin uygulamalarını Windows 11’de Amazon uygulama mağazasına göndermesine izin verecek.

Amazon uygulama mağazası aslında Windows işletim sistemine çok şey katıyor. Birçok Android uygulamasının Windows’ta çalışması için kolay bir yol sağlıyor. Windows ortamı için yeniden derlenen birçok uygulama ile Amazon uygulama mağazası, Windows 11 kullanıcıları için çok sayıda uygulama koleksiyonu vaat ediyor.

Amazon uygulama mağazasında test edilen Android uygulamalarının çoğu, herhangi bir sorun olmadan sorunsuz çalışıyor. Açıkçası, Android uygulamalarını bir Windows PC’de çalıştırma kararı yalnızca kullanıcının seçimine bağlı. Ancak, seçenek tüm kullanıcıların bundan faydalanması için mevcut.

Amazon uygulama mağazasının bu yeni aşamasıyla, daha fazla uygulamanın pazara akın etmesini bekliyoruz. Şu anda, yaklaşık 31 ülkede de kullanılabilen yaklaşık 50.000 uygulamaya sahip. Artık Microsoft, geliştiriciler üzerindeki sınırı kaldırdığına göre, yakında Windows 11 için daha fazla Android uygulamasının piyasaya sürüldüğünü görmeyi umuyoruz.