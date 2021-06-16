Windows 11’in Son Sürümü Sızdırıldı – İşte Detaylar

Microsoft, 24 Haziran’da Windows’un Windows 11 adlı bir sonraki sürümünü duyuracak.Dün, bir Çin forum sitesinde 21996.1 yapı numarasına sahip Windows 11’in son sürümü sızdırıldı. Sızıntı, yalnızca cihazın adını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni kullanıcı arayüzünü ve özelliklerini de ortaya koyuyor.

Sızdırılan Windows 11 ISO, yeni işletim sisteminin tasarım açısından Windows 10’dan çok da farklı olmadığını ortaya koyuyor. Ancak, işletim sistemi genelinde kullanıcı arayüzünde yuvarlatılmış köşeler, yeni animasyonlar, renkli simgeler ve daha temiz bir deneyim gibi birçok göze çarpan değişiklik var. Windows 11’in kullanıcı arayüzü, şu anda feshedilmiş Windows 10X ile neredeyse aynı görünüyor.

Başlat Menüsü ve simgeler artık görev çubuğunun ortasına yerleştirilmiş. Ortada olmasını istemeyen kullanıcılar, görev çubuğunun sol köşesine taşımak için bir geçişi kullanabiliyor. Canlı Kutucuklar, Başlat Menüsü’ndeki sabitlenmiş uygulamalar ve son erişilen dosyalar ile değiştirildi.

Hava durumu, haberler ve internetteki diğer içerikler için dışarı kaydırılabilen widget’lara sahip. Tüm uygulamalardaki büyütme düğmesi, pencereleri farklı bölümlerde veya yan yana tutturmak için birkaç seçenek sunan bir ek kontrol işlevi sunuyor. Yeni yerleşik temalar ve gelişmiş bir karanlık mod içeriyor. Microsoft’un uygulamalar için yeni bir mağaza üzerinde çalıştığına dair raporlar olsa da, sızdırılan Windows 11 derlemesinde bulunan Windows Mağazası, Windows 10’da bulunanlarla neredeyse aynı.

Özetlemek gerekirse Windows 11, Windows 10’un daha iyi bir sürümü gibi görünüyor. Windows 10’dan bahsetmişken, Microsoft kısa süre önce, 14 Ekim 2025’te 10 yaşındaki Windows 10 desteğini sonlandıracağını doğruladı. Windows 11 piyasaya sürüldüğünde daha fazla detay paylaşacağız.