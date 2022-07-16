Windows 12 2024’te Geliyor!

Günümüzün en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft işletim sistemi konusunda çığır açmaya devam ediyor. En son Windows 11’i duyuran Microsoft şimdi de Windows 12 için kolları sıvamış durumda. Şirket her üç yılda bir büyük güncelleme yaparak yeni Windows’a geçmeyi planlandığı öğrenildi. Bu plana göre Windows 12 çıkış tarihi 2024 olması muhtemel.

Yazılım devi Microsoft kullanıcıları için eski stratejisine geri dönmeyi planlıyor. Microsoft’un 2023 için kod adı Sun Valley 3 olan bir sürüm üzerinde çalıştığı biliniyordu, ancak bu sürüm rafa kaldırıldı ve şimdi yeni işletim sistemi üzerine yöneldiler.

Yeni gelecek işletim sisteminin ismi ise Windows 12 olarak planlanıyor. 2024 yılında çıkması planlanan işletim sistemi kullanıcıları oldukça merak içinde bırakmış durumda. Windows 11 ile gelen yenilikleri beğenen kullanıcılar Windows 12’den beklentileri oldukça büyük.

2024’te çıkması planlanan Windows sürümünün yanı sıra Microsoft, önümüzdeki yıllarda Windows 11’i kullanıcılar için güncel tutmayı planlıyor. Yazılım devi, bir sonraki büyük güncellemesi olan 22H2‘nin Microsoft tarafından yakın zamanda tamamlanmasının ardından, eylül veya ekimde gelmesi bekleniyor.

Microsoft tarafından ise henüz Windows 12 için resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Şuan da aktif olan Windows 11 kullanıcıları büyük ölçüde olacak olan Sun Valley 3 güncellemesini bekleyebilir. Microsoft yakın zamanda Windows 12 için resmi bir bilgi verecektir.

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