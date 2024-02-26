Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri X Premium iOS Kullanıcılarına Yeni Arama Filtreleri Sunuyor Teknoloji Haberleri X Premium iOS Kullanıcılarına Yeni Arama Filtreleri Sunuyor Fatih Kuruçay 8 Görüntüleme

X tasarımcısı Andrea Conway tarafından paylaşıldığı gibi X, yeni arama filtreleri sunuyor ve premium iOS kullanıcıları bu özelliğe ilk önce sahip oluyor. Bu özellik, kullanıcıların gönderileri tarih, dil, konum, gönderi etkinliği ve daha fazlası gibi kriterlere göre sıralamasına olanak tanır.

X platformu her şey uygulamasına benzetmeye çalışıyor

Yeni arama filtreleri platformda arama yapmanın rahatlığını artıracak. Ancak son güncellemeler ve yeni özellikler gibi bu da en azından şimdilik ödeme yapan kullanıcılara özel oluyor. Başlangıçta yalnızca premium kullanıcılar için yayınlanmış olmasına rağmen, yakın zamanda X, sesli ve görüntülü aramaları tüm kullanıcılarına sunmaya başladı.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından beri, platformu Çin uygulaması WeChat’e benzer bir her şey uygulamasına dönüştürmek için çalışıyor. WeChat anlık mesajlaşma, sosyal medya ve mobil ödeme platformu olarak hizmet vermektedir. Eski Twitter, yakın zamanda yeni ödeme özelliklerinin tanıtılmasına zemin hazırlayan 15. para aktarma lisansı alarak bu yönde ilerlemektedir.

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