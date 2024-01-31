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Xbox Donanım Satışlarının Düşmesini Bekliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
31 Ocak 2024
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Xbox Donanım Satışlarının Düşmesini Bekliyor

Xbox konsolları 2023’ün son çeyreğinde gereğinden az satıldı ve Microsoft CFO’su Amy Hood, donanım satışlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde düşmeye devam edeceğini söylüyor. Bu açıklama, bu yılın başında toplu işten çıkarmalarla ilgili son tartışmalara rağmen Xbox’ın etkileyici yazılım ve içerik satışlarına ilişkin haberlerin ardından geldi.

Xbox Donanım Satışlarının Düşmesini Bekliyor

Donanım satışları birkaç yılda düşebilir

Her ne kadar Xbox, Xbox 360 ile başarı yakalasa da, sonunda PlayStation tarafından geçilecekti ve PlayStation, sekizinci konsol nesli boyunca ve dokuzuncu nesile kadar pazar payında büyük bir liderliğe sahip olmaya devam edecekti. Donanım satışlarındaki düşüşe rağmen Xbox, ZeniMax (Bethesda) ve mobil oyun devi King’i de içeren Activision Blizzard gibi büyük, pahalı satın almalar sayesinde görünüşte sıkılaştırılan yazılım ve içerik üzerindeki güçlü hakimiyetini korumayı başardı.

The Verge’in haberine göre Amy Hood’un yorumlarına göre Xbox’ın konsol gelirinin yıldan yıla düşmesi bekleniyor. Microsoft’un 3 trilyon dolarlık bir şirket olarak yeni statüsüne rağmen donanım satışları genel olarak düştü; özellikle Xbox konsolları 2023 tatil sezonunda beklenenden daha az satış yaptı. Hood, platformun geçen yılki zayıf satış rakamlarını tartışırken konsol pazarının beklenenden daha zayıf olduğuna işaret ederken, Xbox donanımından elde edilen gelirin zamanla azalacağını öngörüyor.

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