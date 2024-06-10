XBOX El Konsolu Geliyor, Ne Zaman Çıkacak?

Oyun sektörünün global çapta her geçen gün büyümesi, talepleri ve geliştirilen cihazları da çeşitlendiriyor. Mobil oyunların akıllı telefonlar üzerinden rahatça oynanabiliyor olması takdir görürken, daha büyük boyutlu oyunlar için, daha donanımlı cihazlar gerekiyor. Her daim konsol oyunlarına zaman ayıramayan pek çok gamer, PS5 ve XBOX gibi oyun konsollarına yakın güçte el konsolları üretilmesini talep ediyor. Bu alanda, öncü rolü hiç şüphesiz Nintendo, ROG Ally ve Steam Deck de bulunuyor. Nintendo Switch, ROG Ally ve Steam Deck ile el konsolu pazarını domine eden firmalara, dişli bir rakip daha geliyor. Artık XBOX da el konsolu üretecek. XBOX el konsolu ne zaman çıkacak, ne kadar olacak; konu hakkında detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

XBOX El Konsolu Geliyor! Xbox Patronu Phil Spencer: Bir El Konsolumuz Olmalı!

Küresel oyun sektörünün en önemli aktörlerinden biri konumunda bulunan Xbox’ın patron koltuğunda oturan Phil Spencer, el konsolları hakkında açıklama yaptı. Artık Xbox’ın da el konsolu olması gerektiğini belirten Phil Spencer’ın açıklamaları kısa sürede dünya kamuoyunda ses getirdi. Ünlü gazeteci Tom Warren da açıklamaları şahsi sosyal medya hesabından duyurdu:

an Xbox handheld is happening. Phil Spencer says "I think we should have a handheld, too" in his biggest hint about an Xbox handheld yet. Details below 👇 https://t.co/vik4DDYWjM — Tom Warren (@tomwarren) June 10, 2024

“Bence bizim de bir avuç içi cihazımız olmalı” diyen Phil Spencer, IGN ile yaptığı röportaj da açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Donanımda bizim için gelecek oldukça harika. Ekibin farklı form faktörleri ve farklı oynama yolları etrafında yaptığı çalışmalar beni inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. Yeni platform hakkında gelecekte daha fazla açıklama yapma imkanımız olacak.”

Oyun sektörünün duayen ismi, Microsoft’un oyun el konsolu üzerinde çalıştığını resmi olarak doğrulamasa da, uzun süredir bu konuda ara ara açıklamalar yapıyor. Özellikle 2023 yılından bu yana, el konsollarına dikkat çekmeye başlayan Phil Spencer, oyun sektörünün geleceğinde el konsollarının kesinlikle daha fazla yer tutacağını düşünüyor.

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Yerel Olarak Oyun Oynayabilmek Önemli!

Açıklamalarının devamında, Microsoft’un PlayStation Portal gibi bir şey yerine gerçek bir el tipi oyun cihazı geliştireceğine dair ipucu veren Phil Spencer; “ROG Ally’mi, Lenovo Legion Go’mu, Steam Deck’imi seviyorum. Yerel olarak oyun oynayabilmenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Xbox uygulamasını tam ekran ama kompakt modda başlatabilmek istiyorum” diyen Phil Spencer, Microsoft’un üzerinde çalıştığı cihazın; “Xbox oyunlarını ve tüm Xbox kontrol panelini çalıştırma yeteneğine sahip bir ürün” olduğu izlenimini uyandırdı.

Microsoft El Oyun Konsolu Ne Zaman Çıkacak?

Muhtemel, Microsoft el oyun konsolu hakkında henüz ip uçları haricinde resmi bir bilgi bulunmasa da, bu konuda duyurunun 2024 yıl sonunda ya da 2025 yılı içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor. Cihazın çıkış tarihi ile ilgili en iyimser ön görü ise 2025 yılı. Bunun yanı sıra, 2026 yılında Xbox el konsolunun piyasada olabileceğini ön görenler de mevcut.