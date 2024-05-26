Microsoft’un yeni konsolu Xbox Next merakla beklenirken hakkındaki iddialar da artıyor. Teknoloji devi bu konsolda tarihi bir değişikliğe gidebilir ve Xbox yeni konsollarını kendisi üretmeyebilir. Geleneksel konsollardan farklı olacağı söylenen Xbox Next özellikleri tüm yenilikleriyle ortaya çıkıyor. İşte oyun konsolu dünyasını şaşırtacak Microsoft stratejisi…

Xbox Next Özellikleri Tüm Yenilikleriyle Ortaya Çıkıyor

Oyun konsolu sektöründe rekabet son hızıyla sürüyor. Bu piyasada Xbox konsolları ile var olan Microsoft yeni bir konsolla gelecek. Xbox Next olarak tanımlanan bu konsol hemen hepimizin bildiği klasik konsollardan farklı olabilir. Bu konuda Microsoft’un bir sürprizle gelmesi bekleniyor.

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Daha evvel çıkan söylentilerde Microsoft’un Xbox el konsolunu piyasaya süreceği duyulmuştu. Bununla birlikte bazı kaynaklar ise Microsoft’un henüz böyle bir proje için ayırdığı finansmanı olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Son gelinen noktada ise yeni bir stratejik plandan bahsediliyor. Xbox yeni oyun konsolu üçüncü taraf üreticiler tarafından üretilebilir.

Xbox Next hakkında ortaya atılan yeni iddialara göre Microsoft Steam OS benzeri bir proje ile ilgilenmekte. Söz konusu proje kapsamında Microsoft referans bir proje geliştirecek. Akabinde bu referans tasarıma göre üçüncü taraf üreticiler yeni konsollar geliştirecekler ve bu konsollar arasında taşınabilir el konsolu da bulunacak.

Microsoft’un Yeni Konsolu Xbox Next Neler Getirecek?

Microsoft’un şu an üzerinde çalıştığı projelerden biri olan Xbox Next projesi, konsol piyasasında şimdiye dek atılmış en önemli adımlardan biri olabilir. Bahse konu proje Microsoft’un Surface takımına emanet edilmiş durumda. Bahse konu takım daha evvel Surface Pro 11 referans AI PC’nin de tasarımında göre almıştı.

Xbox Next projesi her ne kadar ilgi çekici olsa da hayata geçip geçmeyeceği konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Eğer proje gerçekleşirse bu, Microsoft için de büyük bir yenilik olacak. Bunların yanı sıra bu durum konsol piyasasını nasıl etkileyecek ve Microsoft’un piyasadaki payını artırabilecek mi, henüz belirsiz ve yaşayıp göreceğiz. Ezeli rakipler Xbox ve PlayStation yarışına Xbox Next’in neler katabileceği de merakla beklenmekte.