Xiaomi 11T İnceleme

Xiaomi 11T, klasik ‘Mi’ markası olmadan batıya inen ilk telefonlardan biri. Biraz daha pahalı ve daha meraklı olan kardeş telefonu Xiaomi 11T Pro ile birlikte piyasaya çıktı.

Telefon, daha hızlı şarj hızları ve biraz farklı bir kamera kurulumu dahil olmak üzere birkaç ince ayarı olsa da, Xiaomi Mi 11‘e oldukça benziyor. Gelin şimdi beraber Xiaomi 11T’nin diğer özelliklerine bakalım.

Tasarım

Xiaomi 11T üç renk seçeneğiyle geliyor: Ay Işığı Beyazı, Gök Mavisi ve Göktaşı Grisi. Ne yazık ki, tasarımı ilham verici ve özel bir şey değil – bu telefonu sürekli büyüyen pazardan ayırmak zor.

11T 164.1 x 76.9 x 8.8 mm ölçülerinde büyük bir telefon, bu da onu Mi 11’den hem daha büyük hem de daha ağır yapıyor. Günlük kullanımda, telefon ceplerine sığdırmak için pek pratik değil.

Bu telefonun boyutuyla ilgili tek iyi şey, video oynatmanın büyük ekranda harika görünmesi diyebiliriz. Gövdenin kendisi sağlam bir alüminyum çerçeveden ve ağır bir dikdörtgen kamera modülünü barındıran bir polikarbonat arka kısımdan oluşuyor.

Arka kısım, bir el aynası görevi görecek kadar yansıtıcı olsa da, beraberinde kılıf tarafından kaplanmadığı takdirde çok sayıda parmak izi de getiriyor.

11T, telefonu hem toza hem de su sıçramasına karşı dayanıklı hale getiren IP53 derecesine sahiptir. Şarj için bir USB-C yuvası ve ayrıca bir çift SIM yuvası alırsınız, ancak microSD kart yuvası yoktur. Biyometri için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da var ve bu gayet iyi çalışıyor.

Ekran

Xiaomi 11T, 6.67 inç, düz, FHD+, AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus ekrana sahiptir. Bu telefondaki delikli selfie kamerası ekranın üst orta kısmında yer alıyor.

Telefon, akıcı görseller sunan 120 Hz yenileme hızıyla daha da destekleniyor. Ne yazık ki, VRR (değişken yenileme hızı) yok ve size yalnızca 60Hz veya 120Hz seçeneği sunar. Telefon ayrıca 480Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızına sahiptir ve 1 milyondan fazla rengi destekler.

Kağıt üzerindeki teknik özellikler, günlük kullanımda da aynı derecede iyi. Telefon, doğrudan güneş ışığı altında bile parlaktır ve video izlemek ve oyun oynamak için mükemmel renkler ve ayrıntılar sağlar – şüphesiz 11T’nin öne çıkan özelliklerinden biri budur.

Teknik Özellikler ve Donanım

Xiaomi 11T’yi iki konfigürasyonda alabilirsiniz. Her ikisi de 8 GB RAM ve ardından 128 GB depolama veya 256 GB depolama ile birlikte gelir.

Bu telefon, MediaTek Dimensity 1200-Ultra sensörü ile eşleştirilmiştir. Amiral gemisi bir çip olsa da, 11T Pro’nun barındırdığı Snapdragon 888 kadar güçlü değil. Ama yine de, PUBG Mobile, Asphalt 9 ve Genshin Impact gibi ağır oyunları kaldırabilecek neredeyse üst düzey bir performans sağlıyor.

Buna 120Hz yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik örnekleme oranını da eklediğinizde, bazı nadir takılmalar ile sürükleyici bir oyun deneyimi elde edersiniz. Uzun süre ağır oyunları oynarken bir miktar ısınma ile karşılaştık ama aşırı bir seviyeye inmiyor.

Telefonu gündelik çoklu görev ve video akışı için günlük bir sürücü olarak kullanmayı ve oyun oynamanın sizin için çok önemli olmadığını düşünüyorsanız, o zaman kesinlikle son derece yeteneklidir.

Xiaomi 11T, 5G’ye ek olarak Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 bağlantıları da sunuyor. Uzak işlevler için NFC ve bir IR ışını ve iki hatta izin vermek için çift SIM yuvası (bazı bölgelerde) vardır.

Kamera

Xiaomi 11T, arka üçlü kamera kurulumuyla doludur. Bu, 11T’nin Pro versiyonunda da görülen bir Samsung ISOCELL HM2 sensörü ile tamamlanan f/1.75 diyafram açıklığına sahip bir canavar 108Mp lens tarafından yönetiliyor.

Bu kamera tarafından üretilen görüntüler net, canlı ve renkler abartılı değil, gerçeğe yakın görünüyor. Parlak gün ışığında çekilenlere kıyasla iç mekanlarda yapılan çekimlerde kalitede bir düşüş var, ancak bu orta sınıf telefonlarda oldukça yaygın.

Bu telefonda gece modu otomatik olarak devreye giriyor, bu da renkleri kaldırıyor, ancak dikkat çekici bir şey değil. Gece fotoğrafçılığı için özel bir seçenek var, ancak bunun çekilmesi biraz zaman alıyor ve sağladığı sonuçlar, otomatik seçenekte elde ettiğinizden neredeyse hiç farkedilmiyor.

8Mp ultra geniş sensör, iyi bir görüş alanına sahip ancak ana kameraya kıyasla kalitede gözle görülür bir düşüş var. Bu, seyahat çekimleri veya büyük grup fotoğrafları için en iyisidir. Aksi takdirde, mümkünse ana kameraya bağlı kalın.

11T serisinin diğer orta sınıf rakiplerine kıyasla benzersiz bir özelliği, hem 2X telefoto görüntüler hem de makro fotoğrafçılık için kullanılabilen 5Mp ‘telemakro’ lensin dahil edilmesidir. Bu fiyattaki bir telefona göre bu iki özellik alışılmadık derecede iyidir.

Ön tarafta 16MP kameraya sahiptir ve optik stabilizasyon olmasa da 30 fps’de 4K’ya kadar video kaydedebilirsiniz.

Pil ve Şarj

Xiaomi 11T, beklediğiniz gibi sağlam bir kullanım sağlayan büyük bir 5000 mAh pil ile doludur. Bu telefonu, Twitch izleyerek, sosyal medyayı kullanarak ve daha fazlasını yaparak yaklaşık iki gün boyunca kolayca kullanabilirsiniz – yenileme hızını 60Hz’de tutmak şartıyla. 120Hz yenileme hızına getirmek pili daha hızlı tüketiyor, ancak diğer rakiplerde görüldüğü kadar değil.

Kutuda 67W hızlı şarj cihazı alıyorsunuz. Bu, telefonu sadece 30 dakikada sıfırdan %87’ye çıkarabilir. Bu rakamlar (120W şarj cihazıyla birlikte gelen) 11T Pro’da görülenler kadar etkileyici olmasa da, özellikle genel olarak çok iyi pil ömrü göz önüne alındığında, bu hâlâ şarj hızlarının üst sınırındadır.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Canlı 120Hz ekran

Uzun pil ömrü

Etkileyici ana kamera lensi Eksileri Sıkıcı bir tasarım

MIUI pek etkileyici değil

Kablosuz şarj yok

Alınır Mı?

Xiaomi 11T çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olan mükemmel performans gösteren bir cihazdır. Ayrıca, onu standart bir orta fiyatlı akıllı telefondan yükselten birkaç gerçekten güzel özellik içerir – kamera dizisi ve hızlı şarj.

Bu telefonda gerçekten kolaylıkla güzel resimler ve videolar oluşturabilirsiniz ve ayarlayabileceğiniz tonlarca seçenek var. Ayrıca bu kadar kısa sürede şarj edebileceğinizi bilmek gerçekten de sizi pil kaygısından kurtarıyor.

En iyi performansı istiyorsanız, Xiaomi Mi 11 Ultra bunu sağlar, ancak güvenilir ve bazı yaratıcı yetenekler sunan bir telefona ihtiyacınız varsa, Xiaomi 11T dikkate değer.