Xiaomi, 12 Ülkede Telefon Lideri Olmayı Başardı!

Bir Xiaomi yetkilisi, markanın bu yılın ilk çeyreğinde dünya çapında 12 farklı ülkede akıllı telefon pazarına liderlik etmeyi başardığını açıkladı. Haberler dün erken saatlerde Çinli bir mikroblog web sitesi olan Weibo’da paylaşıldı.

Markanın Başkanı Lu Weibing’in bir Weibo gönderisine göre, akıllı telefon üreticisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde 12 ülkede 1 numara olmayı başardı. Üst düzey yönetici, Çinli teknoloji devinin başarısını sergileyen bir resim posteri bile paylaştı.

Bu postere bakıldığında 12 farklı ülkenin bayrakları görülebiliyor. Buna İspanya, Rusya, Polonya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Litvanya, Malezya, Hindistan, Nepal, Myanmar ve Kolombiya da dahil.

Ayrıca şirket, Avrupa akıllı telefon pazarında ilk kez ikinci sıraya yükselen konumu ile Avrupa’daki pazar payında da büyüme kaydetti. Marka, iki ardışık çeyrekte doğu Avrupa pazarına liderlik ederken, Batı Avrupa pazarındaki en büyük üçüncü şirket olmaya devam etti. Yine de, üst üste beşinci çeyrekte İspanya’da lider olmayı başardı.

Xiaomi’nin kendi ülkesi dışındaki büyümesi, şirketin hem yerel hem de uluslararası pazarlarda çaba göstermesini sağlayan iki ayaklı çabasına bağlanabilir. 2020’de sevkiyatları engelleyen viral salgına rağmen, şirket yine de genel olarak büyük başarı elde etti.