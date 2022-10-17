Xiaomi 12T Pro İnceleme

Xiaomi 12T ve 12T Pro ile üretici, amiral gemisi telefon serisini yeniledi. Xiaomi’nin bu çarpıcı özelliklere sahip telefonu, tasarımı ve diğer birçok vurgusuyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Bu yazımızda iyi özellikler vaat eden Xiaomi 12T Pro‘ya çok yakından göz atıyoruz.

Tasarım

Tasarım açısından bakıldığında, 12 Pro ile karşılaştırıldığında 12T Pro’da çok büyük bir değişiklik yok, ancak yeni kaplamaların aslında Xiaomi 12 Pro‘nun koyu gri rengi kadar güzel olmadığını hissediliyor.

Bununla karşılaştırıldığında, yeni 12T Pro’nun siyah modeli biraz sade ve sıradan görünüyor. Ancak telefonun gümüş ve mavi renkleri de mevcut. Her ikisi de önceki neslin grisinin klas, şık görünümünden yoksun. Buna rağmen, kendi başına oldukça çekici.

Oldukça büyük bir cihaz olmasına rağmen, tasarımla ilgili önemli bir unsur var. Arkadaki cam, parlak bir arkaya göre daha az kaygan hale getiren ve parmak izi lekelerini daha az belirgin hale getiren buzlu, mat bir yüzeye sahip.

Bu arka cam panel aynı zamanda dört kenarın tümüne doğru eğrilerle geliyor, bu da onu daha yumuşak, daha rahat bir şekle sokarak (büyük bir telefon olmasına rağmen) avucunuzun içine giren düz dik açılı bir çerçeveye sahip olmamasını sağlıyor.

Ön ekranın tamamen düz olması, onu pratik bir cihaz yapma arzusunun bir başka örneği. Yazmanız için size eşit, geniş bir alan veriyor ve ekranın kenarlarına yanlışlıkla veya hayali dokunuş riskini azaltıyor.

Telefonun sağ tarafında klasik olarak güç tuşu, onun üstünde ses seviyesi ayarlama düğmeleri ve alt kenarda SIM yuvası, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ile olağan düğme ve bağlantı noktasına sahip.

Ekran

En azından bir amiral gemisi telefon için, 12T Pro ekran cephesinde oldukça tipik bir özellik setine sahip. Bu, büyük 6,67 inç AMOLED ekrandan 120 Hz’e kadar yenileme hızları elde ettiğiniz ve yenileme hızının da bir dereceye kadar uyarlanabilir olduğu anlamına geliyor.

En üst seviye ekranların bazılarından farklı olarak, bu telefon, 1 hz’ye kadar ayrıntılı bir düzeyde uyarlanmıyor. Bunun yerine, ekranda görüntülenen içeriğe bağlı olarak 30Hz, 60Hz, 90Hz ve 120Hz arasında geçiş yapıyor. Yine de, iyi performans göstermesi için fazlasıyla yeterli. Buna, hem HDR10+ hem de Dolby Vision sertifikasyonu dahil, HDR içeriği için yeterince yüksek kontrast ve parlaklık da dahildir.

Çözünürlük biraz sıra dışı, çünkü fullHD+ ve QuadHD+ arasında bir yerde bulunuyor. Çözünürlüğü 2712 x 1220 ve bu, inç başına 420 pikselin üzerinde olduğu anlamına geliyor ve güzel ve net görseller sunuyor. En azından ilk izlenimlerde kesinlikle yeterince keskin görünüyor.

Teknik Özellikler ve Donanım

Akıllı telefon üreticilerinin çoğu ‘T’ modeli gibi, bu ‘T’ harfi genellikle standart modelden farklı bir şeyi ifade eder. Telefon, Qualcomm’un yıl ortası özellikli amiral gemisi işlemcisine sahiptir. Bu, 12 Pro’daki Snapdragon 8 Gen 1 yerine, 8 Plus Gen 1’e sahip olduğumuz anlamına geliyor.

Bu, Xiaomi’nin telefonunun piyasadaki en güçlü telefon olduğunu söyleyebileceği anlamına gelen yükseltmelerden biri. Gerçekte, Snapdragon 8 Gen 1 telefonunuz varsa, hız ve akıcılık algısı 12T Pro’da çok farklı olmayacak, ancak pil açısından biraz daha verimli ve yoğun kullanımda o kadar da iyi olmuyor. En azından şu ana kadar platformla ilgili deneyimlere göre böyle diyebiliriz.

12T Pro, sağlıklı bir miktarda RAM ve depolama ile geliyor. Telefonun Avrupa versiyonunda, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor. Ancak, diğer pazarlarda daha yüksek bir 12GB/256GB versiyonu olacak.

Kamera

Xiaomi, ana kamerada Samsung’un devasa 200 megapiksel sensörünü benimsedi ve ne kadar iyi performans gösterdiğini gerçekten görmek istiyoruz. Bu sayı kağıt üzerinde ne kadar etkileyici görünse de, genellikle daha fazla pikseli sıkıştırmak görüntüleri daha da kötüleştiriyor.

Bununla birlikte, otomatik modda varsayılan olarak, Xiaomi’nin telefon pikseli 16 pikseli bir araya getiriyor (esas olarak bunları bir büyük piksel oluşturmak için birleştirir). Bu, Android telefon pazarında oldukça tanıdık bir yaklaşım ve iyi bir düşük ışık performansı ve hızlı odaklama demek.

200 milyon pikselin tamamını kullanmayı seçerseniz, netlik açısından fazla bir kayıp olmadan bir görüntüyü kırpabilirsiniz. Bu mod etkinken birkaç deneme çekimi yaptık ve gün ışığında ayrıntılar kaybolmaya ve biraz kaba görünmeye başlamadan önce bir görüntüyü ne kadar yakınlaştırabileceğinizi görmek etkileyici.

Diğer iki kamera o kadar etkileyici değil. Oldukça standart bir 8 megapiksel ultra geniş ve düşük çözünürlüklü makro lens var. Kamera kurulumu çok net bir şekilde bu telefondaki ana kameraya odaklanılmış şekilde yapılmış.

Pil ve Şarj

Pil ömrüne gelince, Xiaomi, şirketin 120W’lık hızlı şarjı desteklemek için tasarlanmış (kutudaki uyumlu bir şarj cihazıyla) 5000 mAh kapasiteli bir hücreyle donattı. Bu yıl diğer Poco ve Redmi telefonlarında öğrendiğimiz gibi, bu tür bir hız gerçekten harika. Bu, yaklaşık 20 dakika içinde boştan tam şarj alabileceğiniz anlamına geliyor.

Telefonunuzu şarja takmak için yalnızca 5-10 dakikanız olsa bile, size neredeyse tüm gün yetecek kadar şarj vaat ediyor. Belki daha da fazlası, çünkü Xiaomi günde yaklaşık 6 saat ekran süresi kullananlar için iki günlük bir pil vaat ediyor, bu da gerçekten zorlu uygulamalarda ve işlevlerde zaman harcayan en ağır kullanıcıların bile gün sonunda pilinin kalacağı anlamına geliyor.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Üst düzey performans

İki günlük pil ömrü

Süper hızlı şarj

200MP kamera Eksileri MIUI 13 yazılımı her zamankinden daha karmaşık

İkinci ve üçüncü kameralar o kadar etkileyici değil

Tasarımda önemli bir fark yok

Alınır Mı?

İlk izlenimlerde, Xiaomi 12T Pro, 256 GB depolama kapasitesi ve Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 gücü ile sahiden bir şampiyon. Ucuz değil ve tavizleri de var; örneğin, kablosuz şarj yok ve telefonun plastik çerçevesi ve düz ekranı, kavisli cam ve metal rakiplerinin bazıları kadar üstün değil.

Telefonun kamerasının çok üstün olmadığını da belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, 200MP ana kamera, herhangi bir görüntüleme kusurunu tartışmalı bir şekilde telafi ediyor. Muazzam bir sensör boyutuna, çok yüksek bir çözünürlüğe sahip ve ilk karşılaşmamızdan sonra güçlü sonuçlar veriyor.

12T Pro’nun fotoğraf çekmeyi gerçekten seven herkes için çok iyi ve uygun fiyatlı bir telefon olacağını düşünüyoruz. Xiaomi’nin fotoğraf işleme özelliği de genellikle Motorola’nınkinden daha doğal görünüyor, bu nedenle 12T Pro’nun gerçekten de mükemmel bir kameralı telefon olacağı konusunda umutluyuz.