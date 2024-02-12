Xiaomi 14 Ultra Tanıtılıyor

Xiaomi, dünya çapında ilk kez 25 Şubat’ta tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra’yı tanıtarak hayranlarını memnun etmeye hazırlanıyor. Lansman etkinliğinin kesin kadrosu bir sır olarak kalırken, üç Xiaomi 14 modelinin de yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Xiaomi 14 Ultra titanyum sürümüyle geliyor

Sızıntı kaynağı Abhishek Yadav’a göre Xiaomi 14 Ultra, özel bir titanyum sürümüyle piyasaya sürülüyor. Sektör kaynakları sayesinde 91Mobiles, Xiaomi’nin titanyum çerçeveli özel bir sürüm hazırladığını da destekliyor. Özel bir sürüme sahip olmak, telefonun standart versiyonlarının fiyatları makul tutmak için alüminyum çerçeveye sadık kalacağını gösteriyor. Titanyumun alüminyumdan daha pahalı olduğu göz önüne alındığında titanyum varyantı daha yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. Örneğin, 16 GB+1 TB sürümün fiyatı yaklaşık 7299 Yen (yaklaşık 1014 ABD Doları) olabilir.

Xiaomi 14 Ultra’nın 12GB RAM + 256GB depolama, 16GB + 512GB ve 16GB + 1TB seçenekleriyle konfigürasyonlar sunması bekleniyor. Xiaomi daha önce de Xiaomi 14 Pro’da olduğu gibi titanyuma özel versiyonlar yapmıştı. Apple’ın iPhone 15 Pro modelleri ve Samsung Galaxy S24 Ultra da titanyum çerçevelere sahip, dolayısıyla sektörün bu trendi benimsemesi şaşırtıcı değildir. Titanyum çerçeve, alüminyum çerçeveyle karşılaştırıldığında yalnızca daha dayanıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha hafiftir.