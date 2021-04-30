Xiaomi, 30 İnçlik Curved Ultrawide Monitörüyle Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapora göre Xiaomi, 240Hz yenileme hızına sahip yeni bir UltraWide Monitörü piyasaya sürebilir. Bu ekranın 30 inç olduğu söyleniyor.

Yeni cihazdan bahsedersek, monitör 30 inç boyutunda kavisli ultra geniş bir panele sahip olacak. Bu, onu Xiaomi’de zaten bulunan 34 inç kavisli ultra geniş monitörden daha küçük hale getiriyor.

Ayrıca, bu yeni Mi Monitor, 240Hz yenileme hızına sahip olduğu için muhtemelen oyunculaı hedef alacak. Ne yazık ki, bu monitörle ilgili diğer detaylar şu anda bilinmiyor.

Şirket, Ekim 2019’da piyasaya sürülen 34 inçlik bir modeli hala sattığı için kavisli bir ultra geniş monitörde deneyime sahip. Bu, markanın ilk monitörüydü ve 3440x1440px çözünürlük ve 21: 9 en boy oranı sunuyordu.

Monitör, 1500R kavis tasarımına, %121 sRGB renk gamı ​​desteğine ve ayrıca AMD FreeSync desteğinin yanı sıra 144 Hz yenileme hızına sahipti. Bu nedenle, genel bir gelişme olmasa da belirli özelliklerin benzer olmasını bekleyebiliriz.