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Xiaomi, Akıllı Balık Akvaryumunu Satışa Sundu

Akıllı balık tankı, su akış hızını balık türüne ve yoğunluğuna göre ayarlayabiliyor. MIJIA akıllı balık tankı 50 dolar fiyatla satışa çıkıyor. MIJIA akıllı balık tankının silindir gövdesi, Jinjing ultra şeffaf UHA dereceli beş telli camdan oluşuyor. Cam, %91,3'lük ultra yüksek ışık geçirgenliğine sahip ve odada harika bir estetik sağlıyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, bazı etkileyici özelliklere sahip ilk akıllı balık tankı için bir kitle fonlaması kampanyası duyurdu. MIJIA akıllı balık tankı, suyu değiştirmeden 6 aya kadar çalışabiliyor. Çinli teknoloji şirketine göre uzaktan beslemeyi de destekliyor.

MIJJIA akıllı balık tankı, 16:9 geniş ekran oranına sahip entegre bir tasarıma sahip. Tank bir su pompası, besleme tankı, filtreleme sistemi ve sıcaklık sensörü ile birlikte geliyor. Ayrıca tasarımında gömülü bir aydınlatma da var.

Kullanıma hazır bir cihaz ve herhangi bir karmaşık montaj işlemi gerektirmiyor. MIJIA akıllı balık tankında 24 tam renkli LED beyaz ışık boncukları ve 16 tam renkli gam RGB ışık boncukları bulunuyor. Akıllı balık tankında birkaç ışık modu da var.

MIJIA akıllı balık tankının silindir gövdesi, Jinjing ultra şeffaf UHA dereceli beş telli camdan oluşuyor. Cam, %91,3’lük ultra yüksek ışık geçirgenliğine sahip ve odada harika bir estetik sağlıyor.

Mijia-smart-fish-tank-3

Akvaryumun beş katlı bölmeli modülü, kendi kendini temizleme işlevine sahip. Kendi kendini temizleme sistemi ayrıca su pompasının tıkanmasını da önlüyor. Su pompasında 2 bıçaklı paslanmaz çelik döner kesici ve yüksek hızlı fırçasız motor bulunuyor.

Kesici kısım, tankta oluşan yabani otları, mukoza zarlarını ve diğer safsızlıkları etkili bir şekilde kesebiliyor. Bu nedenle Xiaomi’ye göre akvaryumdaki suyu 6 aya kadar değiştirmeye gerek yok.

Akıllı balık tankı, su akış hızını balık türüne ve yoğunluğuna göre ayarlayabiliyor. MIJIA akıllı balık tankı 50 dolar fiyatla satışa çıkıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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