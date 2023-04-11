Xiaomi Akıllı Boyun Masaj Aletini Satışa Sundu!

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Çin pazarı için MIJIA Akıllı Boyun Masaj Aleti‘ni piyasaya sürdü. Masaj cihazı, masaj başlıkları ve ısı tedavisi kombinasyonu kullanılarak boyun ve omuzlardaki kas gerginliğini ve sertliğini azaltmak için tasarlanmış.

MIJIA Akıllı Boyun Masaj Aleti, trapez şeklinde düzenlenmiş dört masaj başlığıyla birlikte geliyor. Bu tasarım, masaj aletinin sadece boynu değil, omuzları ve üst trapezius kas bölgesini de kaplamasını sağlıyor. Masaj başlıkları, derin, yatıştırıcı bir masaj sağlamak için itme, döndürme ve yoğurma hareketlerinin bir kombinasyonunu kullanarak insan ellerini simüle edecek şekilde tasarlanmış.

Cihazda masaj başlıklarına ek olarak dahili bir ısıtma cihazı da bulunuyor. Bu, boyun mikrosirkülasyonunu desteklemek ve kas gerginliğini azaltmak için sıcak akım ve sabit sıcaklıkta ısı kompresi kullanıyor. Isı tedavisi, tercihinize bağlı olarak iki yoğunluk seviyesine ayarlanabiliyor.

Akıllı boyun masaj aletinin bir diğer özelliği de ayarlanabilir masaj yoğunluğu. Çekme kayışı doğrudan masaj başlığını ayarlamak için kullanılabilir veya daha fazla basınç için elle çekebilirsiniz. Bu, masaj deneyiminizi beğeninize göre özelleştirmenizi ve belirli gerginlik ve sertlik alanlarını hedeflemenizi sağlıyor. Fiyatı ise 39 dolar.