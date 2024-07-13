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Çinli teknoloji devi Xiaomi, insansız akıllı fabrika kurdu. Fabrika 7 gün 24 saat boyunca çalışabilecek. Xiaomi kurucusu ve CEO’su olan Lei Jun, X sosyal medya platformunda bir video yayınlayarak fabrikayı duyurdu. Saniyede 1 akıllı telefonun üretileceği tesis yakında hizmete başlayacak. Xiaomi akıllı fabrikasında insansız amiral gemisi telefonlar üretecek. İşte detaylar…

Xiaomi Akıllı Fabrikasında İnsansız Amiral Gemisi Telefonlar Üretecek

Xiaomi akıllı fabrikasını sosyal medya X’ten yaptığı paylaşım ile duyurdu. Buna göre marka ,aralıksız ve insansız çalışabilen bir fabrika kurdu ve burada amiral gemisi telefonlarını üretecek. Xiaomi’nin yaptığı açıklamaya göre tesis, sistemsel problemleri kendisi teşhis edecek ve bunun yanı sıra üretim prosesini kendisi geliştirerek optimum seviyeye getirebilecek.

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Lei Jun’un açıklamasında yer aldığı üzere Xiaomi Hyper IMP yani akıllı üretim platformu, üretim verimliliğini artırma yeteneğine sahip. Bunu da operasyonel beyin işlevi ile gerçekleştirecek. Bahsedildiği üzere hali hazırda tesiste 11 üretim hattı kurulmuş durumda. Fabrikada üretimin temel süreci herhangi bir insan gücüne ihtiyaç duymadan otomatik bir şekilde ilerleyebilecek. Bu işlevin gerçekleşmesi için Xiaomi gereken bütün yazılım ve ekipmanların hazır olduğunu deklare etti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda CEO Lei Jun, markanın Pekin Changping’te yer alan tesisinde bir tur yapmakta. Bu fabrika kısa zamanda faaliyete geçecek olan yeni nesil akıllı telefon üretim tesisini de içerisinde barındırmakta. Akılı üretim tesisi karmaşık otomasyon sistemine sahip ve bu sayede makineler iş birliği içerisinde çalışabiliyor. Lie Jun’un X paylaşımına aşağıdan bakabilirsiniz:

Step into the heart of our factory, the "War Room". Our Xiaomi Hyper IMP (Intelligent Manufacturing Platform) is the brain of the operations, proactively solving issues and optimizing production.😎 pic.twitter.com/6ZWhOm5wle — Lei Jun (@leijun) July 9, 2024

Akıllı Fabrika Kurulum Maliyeti 330 Milyon Dolar

Bahse konu tesis sahip olduğu teknolojiler sayesinde mikron büyüklüğündeki tozları bile temizleyebilmekte. Fabrikada kalite kontrol görevi de akıllı makineler tarafından yapılmakta. Xiaomi akıllı fabrikasında henüz pratiğe dökülmemiş olsa da teorik olarak saniyede 1 telefon üretilebilmekte. Fabrikanın kurulum maliyeti 330 milyon dolar olarak belirtiliyor ve bu büyük üretim tesisi 81 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.

Xiaomi insansız akıllı fabrikasında bir yılda 10 milyon adet üst segment, amiral gemisi telefon üretimi planlanmakta. Hatta bu telefonlar arasında Xiaomi’nin katlanabilir telefonları Mix Fold 4 ve Mix Flip de bulunuyor. Söz konusu telefonların tanıtımı Temmuz ayının sonlarına doğru gerçekleştirilecek.

Xiaomi bu akıllı tesiste 2019 yılından beri otomasyonu üretim prosesine entegre etmekte. Pekin’de bulunan akıllı fabrikanın şu an tamamıyla üretime hazır bir şekilde olduğu söylenmekte. Markanın açıklamasına göre “Xiaomi Pengpai Akıllı Üretim Platformu” adlı tesisin çekirdeğinin yüzde 100 yerli üretilmiş durumda.

Xiaomi Pengpai Akıllı Üretim Platformu Yüzde 100 Yerli Üretim

“Xiaomi Pengpai Akıllı Üretim Platformu” fabrikanın beyni görevi işlevini yerine getiriyor. Xiaomi’nin açıklamasına göre bu beyin öz farkındalık, kendi kendine karar verme, kendi kendini yürütme faaliyetlerini yerine getirmekte. Bunların yanı sıra platform, teknik sorunları tespit edip düzeltme kabiliyetine sahip.

Platform, cihaz üretimi için gereken hammadde tedarikiyle başlayan süreci son aşamasına yani teslimata ve hatta dijital yönetimine kadar kendi yapabiliyor. Fabrika kendini geliştirebilen ve uyum sağlayabilen bir tesis olarak görev yapmak için hazır bekliyor.