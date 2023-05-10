Xiaomi Akıllı Kamera 3 PTZ Satışa Çıktı!

Xiaomi, Çin’de yeni bir güvenlik kamerası piyasaya sürdü. Akıllı ev aksesuarının resmi adı Xiaomi Smart Camera 3 PTZ ve gerçekten son derece kullanışlı. Adından da anlaşılacağı gibi, cihaz kaydırma, eğme ve yakınlaştırma işlevlerini destekliyor.

En önemlisi de bu cihaz, Xiaomi’nin 5MP sensörlü ilk akıllı kamerası olarak satışa çıktı. Böylece 3K çözünürlüğe kadar destek sağlıyor. Ürünün fiyatı 35 dolar ve şimdiden satışa çıktı. Küresel mevcudiyet hakkında henüz resmi bir açıklama yok.

Xiaomi Smart Camera 3 PTZ, şifreleme desteğine sahip bir Mijia MJA1 güvenlik yongası tarafından destekleniyor. 360 derece yatay görüş açısına ve 109 derece dikey görüş açısına sahip.

5MP sensör, 3K görüntü kalitesini (2960 x 1666 piksel) etkinleştirir. Daha net gece görüşü için 8 ultraviyole ışık eşlik ediyor. Kamera, AI kullanarak insanları tespit edebiliyor ve hatta onları takip edebiliyor. Bunun için işlem, cihazda yerel olarak gerçekleşiyor. Ancak yüz tanıma özelliği bulut gerektiriyor.

Cihaz, çift bant WiFi’yi destekliyor ve daha az depolama alanı tüketmek için H.265 kodlamalı videolar kaydedebiliyor. 512 GB’a kadar MicroSD kartı destekliyor ve kullanıcılar bulut veya NAS depolamayı bile seçebiliyor.