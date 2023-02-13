Xiaomi Akıllı Kedi Kumu Kutusunu Tanıttı!

Xiaomi, Xiaowan Akıllı Otomatik Kedi Kumu Kutusunu piyasaya sürdü. Kum kabı, kedi sahiplerinin kum kutularını temizleme sıklığını ve sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış ve son derece konforlu.

Xiaowan Akıllı Otomatik Kedi Kumu Kutusu, onu son derece gelişmiş ve kullanımı kolay hale getiren çeşitli özelliklerle geliyor. Temizlenmeden 14 güne kadar kendi kendini idare edebiliyor. Cihaz, dışkıları otomatik olarak temizleyen akıllı bir moda ve süper kapasiteli bir dışkı toplama kutusuna sahip, bu da cihazı oldukça verimli hale getiriyor.

Elektronik cihaz, girişte kızılötesi algılama, depoda biyo-algılama, yüksek hassasiyetli tartım, dışkı çıkışında kızılötesi koruma, motor aşırı yük koruması, 9 anormal alarm, 9 başlatma otomatik testi dahil olmak üzere 9 güvenlik koruma işlevine sahip. Bu güvenlik özellikleri, cihazın evcil hayvanlar ve insanlar için güvenli olmasını sağlıyot.

Xiaowan kedi kumu kutusu, soya peyniri kumu, karışık kum, bentonit kumu, kırık kedi kumu ve diğer birçok kedi kumu türünü desteklediği için son derece uyumlu. Kedi kumu ile uyumluluğu %90’a ulaşıyor ve dışkıyı doğru bir şekilde taramak ve kedi kumu tasarrufu sağlamak için tarak şeklinde bir kedi kumu ızgarası kullanıyor.

Ayrıca cihaz, ithal Aspen deodorant formül teknolojisi ve özenle seçilmiş doğal bitki hammaddeleri ile özel deodorant işlevine de sahip. Deodorant işlevi tuvalet toplama kutusunun kokusunu bastırırken, tuvalet toplama kutusunun conta halkası kokuyu fiziksel olarak gidermek için kullanılıyor.

8.6L büyük kapasiteli tuvalet kutusu, yetişkin bir kedinin 14 gün boyunca tuvalete gitme ihtiyacını karşılayabildiği gibi, iş seyahatleri ve turizm gibi geçici durumlarla da sakin bir şekilde başa çıkabiliyor. Kutunun fiyatı yaklaşık 220 dolar olarak belirlendi.