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Xiaomi Akıllı Piyano Lambası Satışa Çıktı!

Cihaz, üç boyutlu parlama önleyici ışık kesme tasarımına sahip. Böylece doğrudan ışığın gözünüze gelmesini engelleyebiliyor, piyano çalmak göz kamaştırmıyor. Işık, mevcut üç hassasiyet seçeneğiyle yüksek hassasiyetli radar algılamayı destekliyor.

Ayşen Sıla

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Mijia-Smart-Piano-Light

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Xiaomi, Xiaomi Youpin Mall’da MIJIA akıllı piyano lambası için bir kitlesel fonlama kampanyası başlattı. MIJIA Akıllı Piyano Lambası, lambayı otomatik olarak değiştiren bir radar sensörüne sahip. Lamba, adından da anlaşılacağı gibi piyano pratiği için tasarlandı.

MIJIA Akıllı Piyano Işığı, yerleşik yüksek kaliteli LED lamba boncuklarına ve Ra95 renk işleme indeksine sahip. Bir anti-mavi ışık tehlike seviyesi RG0 muafiyet seviyesi ile donatılmış. Lamba ayrıca video titremesini önlüyor ve hem yatay hem de dikey yönlerde geniş açılı 88 tuşu kapsıyor. Dikey asimetrik TIR lensi hafif yorgunluğu kontrol ediyor.

Cihaz, üç boyutlu parlama önleyici ışık kesme tasarımına sahip. Böylece doğrudan ışığın gözünüze gelmesini engelleyebiliyor, piyano çalmak göz kamaştırmıyor. Işık, mevcut üç hassasiyet seçeneğiyle yüksek hassasiyetli radar algılamayı destekliyor.

Mijia-Smart-Piano-Light

Yüksek, orta veya düşük olabiliyor. Piyanist oturduğunda lamba otomatik olarak yanıyor ve koltuktan kalktığında sönüyor. Radar ayrıca daha iyi performans için piyano çalma süresini de izleyebiliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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