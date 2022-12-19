Xiaomi Akıllı Termo-Higrometre 3 Satışa Çıktı!

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, MIJIA markası altında yeni bir ürün piyasaya sürdü. Ürün, MIJIA Akıllı Termo-Higrometre 3 olarak adlandırılıyor ve şu anda Xiaomi’nin resmi JD amiral mağazasında satışta. Ürünün fiyatı ise yaklaşık 7 dolar.

MIJIA Akıllı Termo-Higrometre 3, 62,6 x 53,2 milimetre boyutunda büyük boyutlu bir LCD ekrana sahip. Ekran, verileri farklı bölümlerde görüntülüyor. Cihaz, ekranda sıcaklık, nem, saat, tarih ve hafta gibi altı farklı işlevi de yapabiliyor.

Yapı açısından, MIJIA Akıllı Termo-Higrometre 3, 0,1 derece sıcaklık dalgalanmalarını ve %1 bağıl nem değişikliklerini algılayabilen, yerleşik bir endüstriyel sınıf Swiss Sensirion yüksek hassasiyetli dijital sıcaklık ve nem sensörüne sahip.

Böylece cihaz 6 saniyede bir sıcaklık ve nemi yeniliyor ve sıcaklık ve nemdeki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak algılıyor. Termometrenin ana görüntüleme alanı, varsayılan olarak sıcaklığı gösteriyor. Kullanıcılar, sağ üst köşedeki fiziksel düğmeye basarak görüntülenen parametreyi sıcaklıktan neme veya zamana değiştirebiliyor.