Xiaomi Apple’ı Solladı – Dünyanın En Büyük İkinci Şirketi Oldu!

Xiaomi, bu yılın ikinci çeyreğinde teknoloji devi Apple’ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu. Canalys Research’ün raporu, Çinli şirketin sevkiyatlarda yüzde 83’lük büyük bir artış gördüğünü söylüyor.

Bu, Xiaomi akıllı telefon gönderileri söz konusu olduğunda ilk kez dünya çapında ikinci sıraya giriyor. Dünya sıralamasında yer edinen şirketlerin genel birincisi Samsung, ikincisi ise Apple olduğu için bu durum Xiaomi’ye büyük bir başarı sağlıyor.

Huawei kısaca Apple’ı devirerek ikinci sırayı almıştı, ancak bundan kısa bir süre sonra ABD tarafından yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya başladı. Şirket sonunda üst düzey telefon pazarından çekildi ve Xiaomi, akıllı telefon anahtarının en üst düzey teknik özelliklerini piyasaya sürerek boşluğu doldurmak için acele etti.

Canalys Research’e göre Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 19’luk payla küresel olarak lider akıllı telefon markası olmayı sürdürürken, Xiaomi, 2021’in ikinci çeyreğinde pazar payını yüzde 17’ye çıkarmayı başardı. Apple, yüzde 14 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor. Oppo ve Vivo, her biri yüzde 10’luk pazar payıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.